La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 13 de abril con el cronograma de pagos correspondiente al cuarto mes del año. El esquema de desembolsos está organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y abarca a distintos sectores de beneficiarios, desde jubilados y pensionados hasta titulares de asignaciones familiares y sociales.

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Para el grupo de jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el calendario indica que este lunes 13 de abril es el turno de aquellos cuyos documentos finalizan en 1.

Según los datos oficiales, la jubilación mínima en abril se fijó en $380.319,31, cifra que escala a los $450.319,31 si se contempla el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el organismo previsional.

Jubilaciones y Pensiones No Contributivas

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma de pagos para este lunes 13 de abril contempla a los beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3. Este sector incluye pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más.

El monto base para invalidez y vejez se ubicó en $266.223,52, alcanzando los $336.223,52 con el refuerzo estatal de abril.

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Las madres de siete hijos, al percibir una suma equivalente a la jubilación mínima, cobran este lunes un total de $450.319,31 incluyendo el bono. ANSES aclaró que la acreditación de estos haberes se realiza de forma automática en las cuentas bancarias de los titulares, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el pago en la fecha estipulada.

Asignación Universal por Hijo y otros beneficios

Respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, el calendario de pagos para este lunes 13 de abril señala que percibirán sus haberes los titulares con DNI terminado en 1. El valor de la AUH se actualizó a $136.666 por hijo en abril, aunque el cobro neto directo que reciben las familias es de $109.332,80 tras la retención del 20%.

Por otra parte, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con terminación de documento 1 también tienen su fecha de cobro este lunes. El monto mensual se alinea con el de la AUH.

Además, desde el 13 de abril y hasta el 12 de mayo, el organismo inicia el pago de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) para todas las terminaciones de DNI.

ANSES: calendario de pagos completo para el mes de abril

Las Asignaciones de Pago Único presentan valores diferenciados: $79.660 por nacimiento, $119.275 por matrimonio y $476.268 por adopción. Los trabajadores registrados que deban percibir las Asignaciones por Prenatal y Maternidad también tienen el inicio de su cronograma este lunes 13 de abril para los documentos que finalizan en 0 y 1, según la planificación de la ANSES.

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