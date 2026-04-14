El Senasa confirmó casos de scrapie en ovinos: “Ataca solamente a los ovinos y no es transmisible a las personas”

El presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Enrique Jamieson, analizó para Canal E que la confirmación de casos de scrapie en ovinos en Argentina encendió alertas en el sector agropecuario, especialmente por sus posibles efectos en la producción y los mercados internacionales.

Enrique Jamieson explicó con precisión las características de la enfermedad: “Es una enfermedad que básicamente es un brión que va atacando básicamente el cerebro y produce una pérdida de lana, un rasqueteo hasta que produce la muerte”. A la vez, llevó tranquilidad respecto al consumo: “Ataca solamente a los ovinos y no es transmisible a las personas, no es una cuestión de riesgo para el consumo humano”.

La enfermedad en ovinos estaría lejos de su comparación con las "vacas locas"

Sobre comparaciones con otras patologías, aclaró que, “sería un paralelismo, pero equivocado”, en referencia a la relación con la “vaca loca”, destacando diferencias clave en la transmisión.

Jamieson también advirtió sobre su dinámica epidemiológica: “Se transmite en forma horizontal y vertical”. Esto implica contagio tanto entre animales como de madre a cría, y subrayó que, “todos los animales que estén infectados lamentablemente tienen que ir a sacrificio”.

De dónde llegó la enfermedad

Respecto al ingreso de la enfermedad, detalló: “Son animales que ingresaron de la República del Paraguay, se hicieron todas las cuarentenas y todos los procedimientos”. Sin embargo, explicó que el scrapie puede permanecer latente: “Es una enfermedad que tarda de dos a cinco años en poder manifestarse”.

En ese sentido, el entrevistado destacó el accionar sanitario. “Por ahí fue un accionar lento pero se hizo y se cumplió”, planteó, en relación a los protocolos aplicados por el Senasa, que incluyeron análisis en el exterior para confirmar el diagnóstico.

Uno de los principales focos de preocupación es el impacto comercial. En este contexto, remarcó que, “lo importante ahora es tratar de salir de esta situación, recuperar mercados, transmitir la confianza”.