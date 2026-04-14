José Simonella: “Si es 3,2 o 2,8 sigue siendo una inflación muy elevada y diferente a la que el Gobierno aspiraba”

El economista, José Simonella, en contacto con Canal E, se refirió a las perspectivas de inflación para marzo y el escenario económico actual, marcado por subas en tarifas, presión sobre los servicios y una fuerte caída del consumo.

Simonella confirmó que el dato del IPC se mantendría en línea con las previsiones del mercado: “Alrededor del 3% que manejan todos los analistas y que el Ministro se adelantó a decirlo de tal suerte de que no quede como una sorpresa para el Gobierno”.

Por qué marzo es un mes alto en términos inflacionarios

Además, explicó que marzo suele ser un mes con mayor presión inflacionaria: “Marzo de por sí es un mes con alta inflación como consecuencia del inicio escolar, como consecuencia en este caso puntual del aumento de los combustibles a partir de la guerra en Medio Oriente, a partir de la baja de subsidios y el impacto que eso tiene en tarifas”.

En ese sentido, Simonella remarcó que, más allá de décimas arriba o abajo, el nivel sigue siendo elevado: “Si es 3,2 o 2,8 sigue siendo una inflación muy elevada y completamente diferente a la que el Gobierno aspiraba para esta altura del año”.

Se desmorona la expectativa oficial

También puso en evidencia el desvío respecto de las proyecciones oficiales: “El presupuesto decía que iba a crecer 10% la inflación en todo el año y ya llevamos casi nueve en estos tres primeros meses”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió sobre el efecto más profundo del contexto global: “Tiene un impacto muy fuerte en expectativas porque lo que está pasando es que la guerra se ha extendido mucho más tiempo del que aspiraba Estados Unidos en un comienzo”.

Sobre la misma línea, amplió sobre las consecuencias: “Esto va a tener consecuencias no solamente en el presente, en este caso en el pasado, que sería la inflación de marzo, sino para adelante”.