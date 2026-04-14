Guillermo Pérez explicó el nuevo esquema fiscal: “Ahora sos inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario”

El CEO y socio fundador del Grupo GNP, Guillermo Pérez, analizó en diálogo con Canal E el impacto de la ley de inocencia fiscal y su efecto sobre los depósitos en dólares. Según explicó, la medida introduce cambios relevantes en el sistema tributario, aunque su implementación práctica avanza con cautela.

En ese sentido, el especialista sostuvo que, si bien el esquema ofrece beneficios como mayor previsibilidad fiscal, aún persisten dudas que limitan su adopción masiva.

Un cambio de paradigma en el sistema tributario

Pérez destacó que la normativa implica un giro conceptual en la relación entre el contribuyente y el Estado. “Antes eras culpable hasta demostrar lo contrario, ahora sos inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario”, explicó.

Este cambio busca reducir la presión sobre los contribuyentes y simplificar el cumplimiento fiscal.

Ganancias simplificadas y el “tapón fiscal”

Uno de los ejes centrales es el régimen de ganancias simplificadas, que permite delegar la liquidación en la agencia recaudadora.

“El beneficio clave es el tapón fiscal, que implica que la declaración jurada se presume correcta y limita revisiones futuras”, señaló. Además, la ley redujo el plazo de prescripción de cinco a tres años, lo que aporta mayor certidumbre.

Blanqueo encubierto y uso de dólares no declarados

El tributarista indicó que el esquema funciona, en la práctica, como un “pseudo blanqueo”.

“Permite utilizar dólares guardados para comprar bienes sin que aplique la presunción de incremento patrimonial no justificado”, explicó. Sin embargo, advirtió que existen limitaciones y zonas grises en la normativa.

El rol clave de los bancos y los controles

Pérez remarcó que el sistema traslada parte del control a las entidades financieras. “Los bancos van a ser los guardianes, porque deben cumplir con normas de prevención de lavado”, afirmó.

En ese marco, operaciones que no encajen en el perfil del cliente pueden ser reportadas como sospechosas.

Falta de previsibilidad y cautela de los contribuyentes

El especialista explicó que la incertidumbre regulatoria limita la adhesión al régimen. “La gente está siendo mucho más cauta, no vemos una avalancha como en otros blanqueos”, señaló.

Esto responde tanto a cuestiones técnicas como a la falta de confianza en la continuidad de las reglas.

Impacto económico y objetivos del Gobierno

Según Pérez, la iniciativa busca incentivar el uso de ahorros en dólares para dinamizar la economía. “El objetivo es reactivar el consumo y la inversión en un contexto donde la actividad está planchada”, explicó.

Actualmente, sectores como el agro y la minería crecen, mientras que la industria y el comercio muestran caídas.

Un proceso gradual y con obstáculos

El analista consideró que la implementación será progresiva. “Esto no va a fracasar, pero va a venir muy despacio”, afirmó.

En ese sentido, destacó la necesidad de mayor claridad normativa y estabilidad en el tiempo para consolidar el esquema.