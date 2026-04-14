Leonel Búccolo sobre el dólar: “No hay incertidumbre y por eso el tipo de cambio está tranquilo”

El analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, analizó en diálogo con Canal E el comportamiento del mercado financiero local, marcado por la estabilidad del tipo de cambio, la acumulación de reservas y un escenario de bajas tasas de interés.

En ese contexto, explicó que la dinámica actual muestra un desacople respecto a los mercados internacionales y un menor apetito por dolarizar carteras.

Inflación en el foco del mercado

Búccolo señaló que el dato de inflación mensual sigue siendo una variable clave para los inversores.

“No es descabellado pensar en un piso del 3% para marzo, con estimaciones de entre 3,2% y 3,3%”, explicó. Entre los factores que presionan al alza mencionó la estacionalidad, los combustibles y la educación.

Un mercado local desacoplado

El analista explicó que el mercado argentino muestra una dinámica distinta a la de Estados Unidos. “El tipo de cambio está tranquilo y el Banco Central viene acumulando reservas”, señaló.

En ese marco, el Merval en dólares presenta leves caídas, mientras que Wall Street se mantiene más firme.

Rotación de sectores en la bolsa

Búccolo destacó que el comportamiento del mercado muestra cambios entre sectores. Mientras el sector energético había liderado previamente, ahora los bancos y el sector financiero muestran mejor desempeño.

“Hay una rotación: lo que antes impulsaba al índice ahora corrige, y viceversa”, explicó.

El ajuste en el sector petrolero

El analista consideró que la baja en acciones como YPF responde a una corrección técnica. “Después de una fuerte suba, era lógico ver un ajuste”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que la volatilidad seguirá presente en el corto plazo.

Empresas clave del mercado de capitales

Búccolo resaltó el desempeño de compañías como Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Banco de Valores (VALO).

“Son empresas estructurales del sistema financiero y con fundamentos sólidos”, explicó. Además, destacó el atractivo de BYMA por el pago de dividendos.

Bonos estables y riesgo país en baja

En el segmento de renta fija, el analista señaló que los bonos soberanos muestran estabilidad.

“El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 550 puntos”, indicó. Esto se explica, en parte, por la acumulación de reservas y la expectativa de cumplimiento de pagos.

Tasas bajas y menor dolarización

Uno de los puntos centrales del análisis fue el nivel de tasas de interés.

“Las tasas están muy bajas en términos reales, incluso negativas”, afirmó. Esto incluye cauciones, plazos fijos y otros instrumentos en pesos.

Menor consumo y estrategia del Gobierno

Búccolo vinculó la baja de tasas con el contexto económico. “Hay caída del consumo y el Gobierno busca sostener la actividad con tasas más bajas”, explicó.

En paralelo, la estabilidad cambiaria reduce el incentivo a dolarizar carteras.

El rol del FMI en las decisiones de inversión

Por último, el analista se refirió a los informes del Fondo Monetario Internacional. “Se los escucha, pero no siempre determinan las decisiones del inversor”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el mercado local toma estas señales con cautela.