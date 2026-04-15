En medio de la inmensidad del océano Pacífico Sur existe un sitio tan remoto que ningún ser humano habita en sus cercanías y donde, paradójicamente, terminan sus días algunas de las tecnologías más avanzadas jamás creadas. Se trata del “Punto Nemo”, conocido también como el “cementerio espacial”, una región utilizada por agencias como la NASA para deshacerse de satélites y estaciones espaciales inutilizables.

El lugar debe su nombre al célebre personaje del escritor Julio Verne, el capitán Nemo, cuyo nombre en latín significa “nadie”. Y el simbolismo no es casual: este punto del planeta está tan aislado que las personas más cercanas a menudo son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando sobrevuelan la zona.

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Las coordenadas del Punto Nemo (48°52.6′S 123°23.6′O) lo sitúan en una región donde la actividad humana es prácticamente nula. No hay rutas marítimas frecuentes ni tráfico aéreo regular, lo que lo transforma en el sitio ideal para operaciones de reingreso controlado de objetos espaciales.

Punto Nemo en el Océano Pacífico

Desde la década de 1970, diferentes agencias espaciales han utilizado esta zona para hacer caer restos de satélites, naves y módulos que ya no tienen utilidad. Es una zona cuidadosamente seleccionada y monitoreada, donde los objetos son dirigidos de manera controlada tras calcular su reingreso a la atmósfera.

Punto Nemo en el Océano Pacífico.

El Polo de inaccesibilidad del Pacífico ubicado a 2.722 kilómetros de la Antártida

El “Punto Nemo” es considerado el polo oceánico de inaccesibilidad, es decir, el punto del mar más alejado de cualquier masa continental. Se encuentra aproximadamente a 2.722 kilómetros de la Antártida, así como a distancias similares de pequeñas islas del Pacífico como Ducie, Motu Nui y Maher. Esta ubicación extrema lo convierte en uno de los lugares más aislados de toda la Tierra.

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El aislamiento del “Punto Nemo” no solo es geográfico, sino también biológico. Las aguas circundantes son pobres en nutrientes, lo que limita la presencia de vida marina en comparación con otras regiones oceánicas. Esta característica también contribuye a que el impacto ambiental de los restos espaciales sea relativamente bajo, aunque sigue siendo objeto de estudio por parte de la comunidad científica.

Estación Espacial Internacional

Uno de los casos más emblemáticos fue el de la estación espacial rusa Mir, que fue desorbitada de manera controlada en 2001 y cuyos restos impactaron en las aguas cercanas al Punto Nemo. Se estima que más de 250 fragmentos de objetos espaciales yacen en el lecho marino de esta región.

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Además de la NASA, otras agencias como Roscosmos y la Agencia Espacial Europea han utilizado este punto para el mismo fin, consolidando su reputación como el mayor “basurero” espacial del planeta.

PM/ff