Guillermo Francos habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Acribillamiento mediático"

Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete de Javier Milei, concedió una extensa entrevista donde habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni, su sucesor en el cargo, remarcando que el actual funcionario “tuvo una actitud que a la gente no le gustó”.

Invitado al programa de Alfredo Leuco en LN+, Francos definió la situación de Adorni como “muy particular”, señalando que está “siendo apoyado por el Presidente y la secretaria general (Karina Milei)” quienes "están buscando una definición de este tema y esperando los resultados de la investigación”.

El exjefe de Gabinete reconoció que las denuncias fueron un “golpe” para el Gobierno, pero denunció que el Poder Ejecutivo es víctima de un “acribillamiento mediático” que le impide “dar explicaciones”. En ese punto, señaló que el escándalo tuvo un costo porque “sí creo que la situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste, en un momento en el que parecería que debería ser todo lo contrario. Ha tenido resultados positivos y cambió la Argentina”.

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Franco aceptó que Adorni se equivocó al hacer una conferencia de prensa para tratar de explicar lo ocurrido porque la postura que mostró “no le gustó a la gente”, lo que volvió todo el tema algo todavía “más negativo”.

En referencia al viaje que realizó el actual jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial a Nueva York, aseguró que “no es un tema importante” porque el Presidente escoge a sus acompañantes y “tiene el derecho de hacerla participar". El exfuncionario volvió a insistir conque "se agrandó mucho (el tema)”.

Sobre el viaje del funcionario a Punta del Este, Francos reconoció que fue “una imprudencia”, agregando que “los temas sobre la contratación del avión y la persona que lo hizo lo debe investigar la Justicia. Me resulta difícil opinar sobre estos temas porque no tengo la información completa. Si el Presidente lo está sosteniendo, es por algo”.

Guillermo Francos

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El exjefe de Gabinete también habló de su vínculo con el Presidente tras su renuncia: “Con Milei somos amigos, hemos trabajado juntos. Sabe que puede contar conmigo”.

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Francos reconoció que podría ser candidato en 2027. “Cualquiera que tenga la aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente en el futuro. Entonces yo tengo en mi cabeza esa idea, de competir por mi ciudad o provincia. Tengo esa vocación. Tengo la vocación de hacerlo, pero estas decisiones políticas son de conjunto. Yo estoy dentro de esta fuerza y lo conversaré con ellos cuando lo crean oportuno”, adelantó, en referencia a La Libertad Avanza.

Santiago Caputo

Sobre su enfrentamiento con el asesor Santiago Caputo, justo antes de presentar la renuncia, el exmandatario recordó que “en ese momento había tensiones, como hay en todo equipo de trabajo, y le quise sacar la tensión al Presidente y no ser yo un factor de disputas internas. Y él lo entendió”.

HM/DCQ