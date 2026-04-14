Artemis II: impactante video del amerizaje y el encuentro de los astronautas con los rescatistas en el Pacífico

El esperado regreso de la misión Artemis II a la Tierra quedó registrado en un impactante video difundido por la NASA, donde se observa en detalle el amerizaje de la nave Orion en aguas del océano Pacífico y el emocionante encuentro de los astronautas con los equipos de rescate. Las imágenes, captadas desde múltiples ángulos, muestran el momento en el que atravesó la atmósfera, despliegó sus paracaídas y finalmente impactó suavemente contra el mar tras completar su histórica travesía alrededor de la Luna.

Apenas tocó el agua, comenzó un operativo milimétrico de recuperación coordinado por la Marina de los Estados Unidos. En cuestión de minutos, embarcaciones especializadas rodearon la cápsula mientras buzos se lanzaban al mar para asegurar la cápsula de la agencia espacial estadounidense.

Los astronautas de Artemis II deberán cumplir con una rehabilitación de 45 días tras su regreso a la Tierra

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Los astronautas de Artemis II, que pasaron varios días en el espacio profundo, fueron asistidos inmediatamente por personal médico para realizar controles iniciales. Luego, fueron trasladados a bordo de un buque de recuperación, donde continuaron los chequeos de rutina antes de su regreso definitivo a tierra firme.

El emotivo reencuentro en alta mar de los astronautas

Uno de los momentos más conmovedores del registro audiovisual es el instante en que los astronautas emergen de la cápsula. Visiblemente emocionados, sonrientes y aún adaptándose a la gravedad terrestre, son recibidos por el equipo de rescate entre aplausos y gestos de alivio.

El video permite ver de cerca el saludo entre los astronautas de la misión Artemis II y los buzos, marcando el final de una misión que simboliza el regreso de los vuelos tripulados más allá de la órbita baja terrestre tras más de cinco décadas.

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Tecnología y precisión en cada detalle del operativo de rescate de los astronautas de Artemis II

El operativo de amerizaje de Artemis II combinó tecnología de última generación con procedimientos tradicionales perfeccionados desde la era de las misiones Apolo. La cápsula Orion está equipada con sensores avanzados que monitorean en tiempo real las condiciones de reentrada, permitiendo ajustes automáticos para garantizar la seguridad de la tripulación.

Operativo de rescate de los astronautas de la misión Artemis II

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El video también deja en evidencia la coordinación entre los distintos equipos involucrados: control de misión, fuerzas navales y especialistas en recuperación.

Cada movimiento, desde el despliegue de paracaídas hasta la extracción de los astronautas, responde a protocolos estrictos que buscan minimizar cualquier riesgo en una etapa decisiva del viaje.

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