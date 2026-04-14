La noche del 17 de abril de 2026, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más atractivos del año: una alineación planetaria que permitirá observar a simple vista varios de los principales cuerpos del sistema solar dispuestos en una misma franja del firmamento. Los protagonistas serán: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El punto máximo será el 18 de abril de 2026 y el mejor momento para observarlo será entre media hora y hora y media antes de que amanezca, cuando el cielo aún conserva suficiente oscuridad

El mejor período de la jornada tendrá lugar durante el crepúsculo, cuando el cielo aún conserve algo de luz solar pero los astros más brillantes comiencen a destacarse. Venus y Júpiter serán los más fáciles de identificar por su gran luminosidad.

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En abril de 2026, esta alineación planetaria coincide con un cielo especialmente activo, en el que también se producen otros eventos como lluvias de meteoros y fases lunares favorables para la observación del cielo profundo.

Alineación planetaria 2026

Los expertos recomiendan utilizar cámaras con modo manual o incluso teléfonos celulares con funciones avanzadas. Los cuatro consejos para capturar tomas del fenómeno astronómico.

La alineación planetaria de abril 2026 podrá verse desde Argentina. El fenómeno, donde Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno se agruparán, tendrá su mejor visualización el próximo sábado 18 del corriente, poco antes del amanecer.

“Se recomienda buscar lugares altos y despejados para observar la formación a simple vista, exceptuando a Neptuno, que requerirá instrumentos”, precisaron desde la aplicación astronómica Star Walk.

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Los 4 consejos de los especialistas para tomar imágenes nítidas de la alineación planetaria 2026

- Utilizar un trípode para evitar el movimiento

- Ajustar una baja sensibilidad ISO para reducir el ruido

- Configurar exposiciones prolongadas

- Elegir locaciones alejadas de la contaminación lumínica

También es recomendable incluir elementos del paisaje, como árboles, edificios o montañas, para darle escala y contexto a la imagen, logrando composiciones más atractivas.

Alineación planetaria

Qué instrumentos se pueden utilizar para observar la alineación planetaria

Si bien el evento puede disfrutarse a simple vista, el uso de instrumentos ópticos mejora notablemente la experiencia. Los binoculares permiten distinguir mejor la posición de los planetas y apreciar detalles básicos, mientras que un telescopio, incluso uno de aficionado, puede revelar características más complejas, como los anillos de Saturno o algunas lunas de Júpiter.

Detectaron un posible choque entre planetas y lo siguieron casi en tiempo real

Además, existen aplicaciones móviles de astronomía que ayudan a ubicar los planetas en tiempo real mediante realidad aumentada, facilitando la observación incluso para quienes no tienen experiencia previa.

PM/ff