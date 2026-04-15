El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, advirtió sobre “un éxodo de masivo” de médicos de cabecera luego de que el PAMI fijara en 2.100 pesos la cápita por afiliado.
Los profesionales cumplen este miércoles con la tercera jornada de paro y realizan una jornada de protesta en la ciudad de Córdoba.
Motosierra a los médicos de cabecera de PAMI: aseguran que "es una locura" fijar $2.100 de cápita por afiliado
Crisis en el PAMI
“Desde el punto de vista del impacto que ha tenido la medida, sinceramente me he quedado sorprendido porque ha sido muy muy importante en todo el país. La verdad es que no termino de agradecer el apoyo que hemos tenido de nuestros pacientes”, explicó Rossi.
“No se puede imaginar lo difícil que para nosotros fue tomar esta decisión. Porque yo siempre digo, no hay médico sin paciente y no hay paciente sin médico. Hay una simbiosis tan profunda entre el paciente y el médico que uno tomar esta decisión realmente no la podríamos haber tomado o no podríamos haberla seguido en estas condiciones si no hubiéramos tenido el apoyo, pero no atrás, al lado nuestro de nuestros pacientes”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
“Me he conmovido mucho estos días con el apoyo de ellos y con la indignación de no poder entender que esta medida tan atroz que ha tomado el PAMI indudablemente que atenta fundamentalmente a lo más elemental que puede haber en salud”, insistió Rossi.
“Leguízamo a lo mejor está en la Base Marambio”
“Es un teléfono descompuesto. Para un diálogo necesitás dos personas. Hasta ahora no hemos tenido contacto con nadie. Yo no sé si el doctor Leguízamo que es el encargado ejecutivo del PAMI nacional dónde está. No tenemos noción dónde está, a lo mejor está en la base Marambio es la única parte que nos quedaría que esté, porque sinceramente no ha dado a la cara ninguna autoridad del PAMI hasta ahora en un momento tan grave y tan delicado que estamos viviendo”, cuestionó en otra parte de la entrevista.
Y luego recordó: “Nos han cortado el 52% de nuestro salario. Un médico que el mes pasado cobró con 400 pacientes a cargo 1.650.000 pesos, este mes va a cobrar 800.000. Han sacado el 52%, pero de golpe, y encima retroactivo el primero de abril”.
“Éxodo masivo”
“Cuando salió esta medida la semana pasada no te podés imaginar la cantidad de médicos que dijeron ´hagamos renuncias, yo no atiendo más, yo no atiendo más´. Y yo les decía, ´no, no hagamos eso, porque si nosotros renunciamos masivamente, lo que vamos a hacer es favorecerle a esta gente este accionar terrible que quieren hacer. La peleemos por dentro´”, expresó al referirse a una eventual renuncia generalizada de los profesionales ante el recorte.
“Ahora, si esta medida se perpetúa y no modifica el PAMI esta situación, yo les puedo asegurar que va a haber un éxodo masivo de médicos porque es imposible. Yo a mis pacientes les he dicho, si esta medida se perpetúa, yo no puedo seguir atendiendo PAMI. Si yo acepto esta situación, es como que yo acepto verme denigrado”, concluyó Rossi.