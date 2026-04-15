Cristalli, de la UEPC, explicó la cuarta propuesta salarial de la Provincia

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, explicó la cuarta propuesta salarial de la administración de Martín Llaryora a los docentes cordobeses.

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Cuarta propuesta salarial

“La propuesta, primero, no está atada a recaudación que era uno de los puntos más neurálgicos de los rechazos. Segundo, hay un aumento mínimo garantizado anual no inferior al 40 por ciento para todos los sectores”, informó el gremialista.



“Está garantizado un piso inicial al mes de abril, de entre el 18,.8 para las horas cátedra y el 23,3% para el maestro de grado. Y a partir del mes de mayo se establecen aumentos acumulativos sobre todos los ítems del salario, a excepción del FONID, del 2 por ciento mensual hasta enero del 2027 con una cláusula de garantía de que en el mes octubre se va a revisar cómo fue la variable de la pauta, y el IPC para corregir si hay que corregir”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que “se mantiene la suspensión del FOSAET, y de la profesionalidad docente” y “se garantiza el FONID tal cual estaba antes para activos y jubilados”. “Los jubilados van a recibir los porcentajes correspondientes de acuerdo a los meses que se paguen sobre los ítems remunerativos”, puntualizó.

“Hay una compensación para supervisores y directores que es una demanda histórica por la cuestión que tienen trasladarse grandes distancias o tienen varias escuelas a cargo”, precisó Cristalli.

También recordó que existe “una cláusula de tratamiento si algún sector logra algo mejor que nosotros lo vamos a tener”.

Maestra de grado y 30 horas cátedra

“Febrero marzo abril son sumas no remunerativas que quedan en el salario a partir abril, y desde mayo se aplica el 2 por ciento mensual acumulativo sobre ítems remunerativos bonificables y no remunerativos”, detalló el sindicalista.

“En el caso de una maestra de grado en abril va a tener un aumento de 224.500 mil pesos más el retroactivo de febrero y marzo, lo que será un total de 426.300 pesos más”, ejemplificó.

“En el caso de las 30 horas cátedra van a tener 248.796 pesos en el mes de abril más el retroactivo de febrero y marzo que va a ser de 541.800 pesos”, indicó Cristalli.

Al referirse a los directivos “la totalidad son 304.000 pesos para el mes de abril y los retroactivos hacen 506.300 pesos”.

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Qué pasa con los paros

“Para los jubilados la propuesta se mantiene como estaba anteriormente con el IPC. Se mantiene elevar los pisos para el diferimiento a 1.650.000. Se mantiene para todos, activos y jubilados, la cuestión de los descuentos de la ley previsional 11.087, que las bandas se van a ir elevando todos los meses de acuerdo al aumento que se tenga el mes en curso”, manifestó Cristalli.

Por último expresó respecto a los paros que “si se acepta la propuesta el último paro que está ejecutado no se va a descontar, y se a poder discutir los dos días que ya tuvimos de descuento”.