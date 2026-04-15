Organizaciones de jubilados se movilizarán este miércoles frente al PAMI Central para denunciar el ajuste en salud, la quita de medicamentos gratuitos y el deterioro de la atención médica. La convocatoria fue impulsada por distintas agrupaciones del país, entre ellas el Plenario de Trabajadores Jubilados, y contará con acciones simultáneas en varias provincias.

“Nos están dejando morir”, señalaron en un comunicado difundido previo a la protesta, donde advirtieron sobre una situación “límite” que afecta a millones de adultos mayores.

“Nos están dejando morir”: jubilados convocan a conferencia en el PAMI Central y denuncian ajuste brutal

Así, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Nora Biaggio, docente jubilada y referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, sostuvo que la situación se agravó tras la eliminación de medicamentos sin costo para afiliados del PAMI. “El año pasado se quitaron 177 medicamentos gratuitos. Eso implicó que millones de jubilados tuvieran que empezar a pagar sus tratamientos con haberes muy bajos”, explicó.

Según detalló, la medida generó consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de los adultos mayores. “Los jubilados pasaron a retacear sus tratamientos, a no hacerlos o a agravar su situación de hambre, porque la compra de medicamentos ocupa una parte muy importante de la canasta”, advirtió.

Biaggio también alertó sobre un fenómeno creciente entre adultos mayores: el regreso al mercado laboral informal y la asistencia a comedores comunitarios. “Cada vez más jubilados están trabajando. Muchos de los que se movilizan los miércoles vienen de laburar o se van a trabajar después”, señaló.

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Además, sostuvo que también aumentó la presencia de adultos mayores en espacios de asistencia alimentaria. “La presencia de jubilados en comedores populares es cada vez mayor”, afirmó.

Reclamos frente al PAMI

Entre los principales pedidos, las organizaciones exigen la restitución de medicamentos gratuitos, mayor cobertura médica y el fin del recorte a prestadores. “Hay lugares donde no tienen quién los atienda, no consiguen recetas o las farmacias dejaron de trabajar con PAMI porque no les pagan”, explicó Biaggio.

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Además, anticipó que reclamarán una auditoría y mayor control sobre la obra social. “El PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Queremos saber a dónde fue la plata y que los jubilados vuelvan a tener control”, sostuvo.

La movilización frente al PAMI Central se realizará este miércoles y, según informaron, habrá protestas en distintas ciudades del país. “Va a haber acciones en todo el país porque la situación es cada vez más grave”, advirtió Biaggio.