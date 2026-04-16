Ferrer propone una primaria abierta entre UCR, LLA, PRO y aliados para derrotar al peronismo en 2027

Marcos Ferrer, presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba e intendente de Río Tercero, lanzó una propuesta formal para construir una alianza opositora de cara a las elecciones provinciales de 2027. En un mensaje dirigido a los presidentes de UCR, La Libertad Avanza, Hacemos por Córdoba, PRO y Encuentro Vecinal Córdoba, el dirigente radical planteó la realización de una primaria abierta como mecanismo para elegir candidatos a gobernador e intendentes en toda la provincia.

"Un acuerdo entre los que coincidimos en que el tiempo del peronismo en Córdoba está acabado garantiza la victoria de la oposición en 2027", afirmó Ferrer en su convocatoria a través de su cuenta de X. Publicación que recibió un espaldarazo de Alejandra Ferrero (aliada de Rodrigo de Loredo) y respuesta de varios radicales en los comentarios.

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El mandatario enumeró tres condiciones necesarias para "unas primarias abiertas" que resuelvan las internas: "1) es democrática; 2) permite que decidan los independientes, y no un grupo de dirigentes ni los aparatos; 3) puede hacerse una campaña breve y austera".

La propuesta

El intendente identificó un "núcleo de ideas en común" entre los cinco espacios y propuso que sus presidentes diseñen conjuntamente un sistema de selección de candidatos. El mecanismo elegido sería una primaria abierta, con tres ventajas según el propio Ferrer: es democrática, permite que decidan los ciudadanos independientes —y no los dirigentes ni los aparatos partidarios— y puede desarrollarse con "una campaña breve y austera".

La convocatoria abarca tanto la candidatura a gobernador como las intendencias de cada ciudad de la provincia. Hasta el momento, ninguno de los cuatro espacios mencionados emitió respuesta pública.

El diagnóstico político

La propuesta parte de una lectura sobre el ciclo político provincial. "El tiempo del peronismo en Córdoba está acabado", sostuvo el dirigente radical, y presentó la unidad opositora como condición necesaria para traducir ese diagnóstico en resultado electoral.

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"La unidad llevará al cambio que piden y necesitan los cordobeses", señaló Ferrer, quien también marcó el primer paso que considera indispensable: "El diálogo entre los presidentes es el primer paso hacia esa unidad".

Quiénes están convocados

La iniciativa apunta a reunir a los máximos referentes de cinco fuerzas: la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, Hacemos por Córdoba, el PRO y Encuentro Vecinal Córdoba. Se trata de espacios con perfiles e historias distintas, pero que Ferrer considera alineados en un núcleo de coincidencias suficiente para construir una candidatura común.

La iniciativa se produce en un momento en que la oposición al peronismo cordobés busca articular fuerzas con la vista puesta en 2027. El lanzamiento de una propuesta de primaria abierta apunta a anticiparse a las tensiones que históricamente fragmentan a los espacios no peronistas a la hora de definir candidaturas, apostando a que sea el electorado quien resuelva esa disputa interna.

Queda por verse si los presidentes convocados responden a la invitación y si el diálogo que propone el intendente de Río Tercero logra tomar forma concreta en los próximos meses.