Concejales de Córdoba y Río Tercero viajaron a Rosario para estudiar el único banco municipal del país

Una delegación de concejales y referentes políticos de Córdoba y Río Tercero realizó una gira institucional a Rosario con el objetivo de conocer en detalle el funcionamiento del Banco Municipal de esa ciudad, el único de su tipo en el país. La actividad incluyó reuniones con el intendente Pablo Javkin y con la presidenta del Concejo Municipal, y apuntó a identificar instrumentos replicables para el desarrollo económico local.

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Participaron de la iniciativa los concejales cordobeses Juan Balastegui y Luciano Agüero, junto con Alberto Martino, presidente del Concejo Deliberante de Río Tercero, y el concejal de esa misma ciudad Pedro Bossa. La gira fue organizada por el economista Iván Ruano y el politólogo Boncini, quienes impulsaron el espacio de intercambio entre municipios con foco en herramientas concretas de gestión.

El banco municipal como motor del desarrollo local

El encuentro central de la agenda fue la reunión con Claudio Forneris, presidente del Banco Municipal de Rosario. Allí se analizó en profundidad el modelo de gestión de la entidad, su rol en el financiamiento de la economía local y las herramientas que ofrece para acompañar al sector productivo.

Entre los instrumentos que despertaron mayor interés figuran los fideicomisos y distintos esquemas de financiamiento orientados a potenciar el desarrollo territorial. La delegación cordobesa evaluó la viabilidad de implementar iniciativas similares tanto en la capital provincial como en Río Tercero.

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El Banco Municipal de Rosario es el único establecimiento bancario de titularidad municipal en todo el país, lo que lo convierte en una referencia singular para municipios que buscan alternativas propias de financiamiento e inversión productiva.

Encuentros con el intendente Javkin

La agenda incluyó también una reunión con el intendente Pablo Javkin, quien compartió su experiencia en la administración local y los desafíos que enfrenta la gestión de una ciudad del tamaño de Rosario. El intercambio apuntó a conocer las decisiones estratégicas detrás del modelo municipal rosarino.

Además, la delegación tuvo un encuentro con María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal de Rosario. La conversación se centró en el funcionamiento del cuerpo legislativo local y en el rol que los concejos deliberantes pueden cumplir como impulsores de políticas de desarrollo.

Formación y réplica, el espíritu de la iniciativa

La gira se inscribe en una agenda más amplia de formación e intercambio entre ciudades, orientada a fortalecer capacidades de gestión y promover herramientas innovadoras para el desarrollo territorial. La iniciativa parte de la convicción de que las experiencias exitosas en un municipio pueden adaptarse y transferirse a otros contextos locales.

Para los concejales participantes, el contacto directo con funcionarios y legisladores rosarinos resultó clave para evaluar qué aspectos del modelo pueden trasladarse a la realidad de Córdoba y Río Tercero, dos ciudades con dinámicas económicas y escalas institucionales distintas entre sí.

La visita abre ahora una etapa de análisis interno en los concejos deliberantes de ambas ciudades sobre la pertinencia de avanzar en propuestas concretas vinculadas al financiamiento municipal y el fomento productivo local.