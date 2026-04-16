El costo de la construcción subió 23,7% interanual en Córdoba

El Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba) registró en marzo de 2026 una variación mensual del 2,0% en su nivel general, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanzó el 23,7%. El dato refleja la evolución de los costos asociados a la construcción de una vivienda tipo en la provincia.

En este contexto, el valor del metro cuadrado se ubicó en $873.350,6, consolidando la tendencia alcista del sector. El indicador contempla los precios finales, incluyendo impuestos, y toma como referencia una vivienda social estándar.

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El índice se compone de tres grandes capítulos: materiales, mano de obra y varios, que en conjunto determinan el nivel general. En total, se analizan 140 elementos que integran el proceso constructivo.

La medición se basa en una vivienda tipo de 50,25 metros cuadrados, compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño. La estructura considera mampostería de bloque cerámico, pisos de cerámica y techo de losa. Entre los supuestos metodológicos, no se incluyen costos como el valor del terreno, fletes de insumos ni obras de infraestructura.