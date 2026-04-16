Secuestran el celular de un alumno en Córdoba: investigan si pertenecía al mismo grupo vinculado al tiroteo de San Cristóbal

Un operativo judicial encendió las alarmas en Córdoba luego de que se secuestrara el teléfono celular de un alumno de 13 años que, según la investigación, integraría el mismo grupo vinculado al ataque escolar ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la ciudad y, de acuerdo a lo informado por Radio Mitre Córdoba, en el lugar también se encontraron armas blancas y elementos escritos que ahora forman parte de la investigación.

Investigan vínculos con una comunidad internacional

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el menor estaría vinculado a la denominada True Crime Community, la misma comunidad que apareció en la investigación del ataque en San Cristóbal.

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“Llamó la atención, valga la redundancia, de la gente de investigación porque este menor pertenecería a esta comunidad TCC, la de True Crime Community, que es la misma que perpetró el asesinato de un compañero en San Cristóbal y después la detención de otro que pertenecía a la misma comunidad”, explicó Quinteros.

El funcionario indicó además que este fenómeno está siendo analizado a nivel nacional. “Esta comunidad está siendo estudiada. Yo estoy en un grupo con todos los ministros de seguridad de la nación y ayer hablábamos de esta problemática”, señaló.

Quinteros también advirtió sobre el alcance de estos grupos y su presencia en distintos países. “Nosotros podíamos encontrar dos cosas: o una situación de un menor que había hecho una pintada con el objeto de llamar la atención, y esto, que es más grave, porque esta comunidad es global, está en todas partes del mundo. De hecho, en San Cristóbal sucedió esto”, afirmó.

El ministro detalló además las características de esta comunidad y el tipo de contenido que circula en estos espacios. “¿Cuál es la característica? Tienen fascinación por la violencia, también glorificación a quienes son los perpetradores de este tipo de hechos”, explicó.

Y agregó: “Hay consumidores pasivos de este tipo de situaciones que consumen crímenes reales, ya sea una persona embestida por un automóvil, una persona asesinada por arma de fuego, múltiples situaciones”.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron elementos que elevaron la preocupación de los investigadores. “En este caso se secuestraron armas blancas, se secuestraron algunos elementos manuscritos de esta persona, de este niño, porque es un niño de entre 13 y 14 años”, confirmó Quinteros.

Cómo sigue el caso de la amenaza en La Falda

Mientras avanza la investigación en Córdoba capital, también continúa la preocupación en La Falda, donde apareció una amenaza de tiroteo en un colegio.

Según informó el periodista Daniel Capdevila en Punto a Punto Radio (90.7 FM), las pintadas fueron detectadas en uno de los baños del establecimiento y generaron preocupación inmediata entre las familias. “Las pintadas aparecieron en uno de los baños”, señaló Capdevila, quien explicó además que la situación se viralizó rápidamente en la ciudad.

“Imaginate que si bien La Falda es una ciudad importante no deja de tener alma de pueblo, esto se corrió muy rápidamente, generó que los papás tuvieran muchísima preocupación”, indicó.

La inquietud se reflejó en la asistencia escolar. “Eso se reflejó el día de ayer en la gran ausencia de los chicos en el establecimiento, muchos papás habían decidido que no vayan”, agregó.

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Tras la amenaza, se desplegó un operativo preventivo. “La gente de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Provincia de Córdoba se dio cita temprano para hacer sus investigaciones correspondientes que arrojaron, por supuesto, resultado negativo”, explicó.

Además, el Ministerio de Educación intervino en el establecimiento. “Se continuó con un procedimiento, un protocolo por parte de las autoridades junto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba que desembarcó con sus autoridades en horas de la tarde”, detalló.

Según lo informado, una de las hipótesis que se analiza es que la amenaza siga el mismo patrón detectado en otros puntos del país. “Por el tipo de mensaje, de pintada, cómo fue, sigue más o menos un patrón relacionado con otras escuelas en Argentina, entonces hasta el momento se cree que respondería a esta viralización”, concluyó Capdevila.