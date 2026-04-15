Amenaza de tiroteo en un colegio de La Falda: despliegan operativo policial y crece el temor tras el caso Santa Fe

Una amenaza de tiroteo generó este martes un fuerte operativo de seguridad en el IPEM 142 “Joaquín V. González”, en la ciudad de La Falda, y provocó preocupación entre familias y autoridades escolares.

El episodio se originó tras el hallazgo de un mensaje escrito en uno de los baños del establecimiento que advertía sobre un posible ataque durante la jornada escolar. La situación encendió las alertas y motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad, en un contexto de alta sensibilidad por el reciente tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.

Como difundió El Diario de Carlos Paz, tras detectarse la amenaza se dispuso una consigna policial en el colegio y se iniciaron controles preventivos tanto dentro como en los alrededores del edificio. Personal de la Brigada de Investigaciones también participó de las tareas de inspección.

El temor se trasladó rápidamente a las familias, lo que impactó en la asistencia escolar. Durante la mañana, la presencia de estudiantes fue menor a la habitual, ya que muchos padres optaron por no enviar a sus hijos hasta que la situación se aclarara.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, con intervención de la Departamental Punilla Norte, que ordenó mantener el operativo de seguridad durante toda la jornada escolar, al menos hasta el horario de salida de los estudiantes.