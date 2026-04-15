Ismael Bermúdez sobre la inflación del 3,4% en marzo: "La brújula oficial está un poquito deteriorada"

El periodista Ismael Bermúdez aseguró que “la brújula oficial está un poquito deteriorada” al analizar el 3,4% de inflación registrado en marzo.

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Inflación

“El 3,4 inclusive es con una medición que está bastante desactualizada del INDEC. Si se hubiese implementado el nuevo índice de precios, según muchas consultoras, la inflación del mes pasado hubiera dado 3,7”, aclaró.

“El Gobierno es responsable en gran parte de este salto inflacionario porque lo que más ha aumentado el mes pasado tiene que ver con los precios regulados”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Además señaló que los precios regulados “son todos los bienes y servicios que requieren autorización oficial para aumentar”.

“Sabemos que aumentó muy fuerte la electricidad, el transporte, es en parte la responsabilidad en el caso aquí de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno porteño”, explicó Bermúdez

Y después completó: “Y después muy fuerte suba de todo lo que tiene que ver con los servicios porque los servicios aumentaron más del 4%”.

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“Inflación ascendente”

“Esto viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Por ese motivo tenemos una inflación ascendente, prácticamente en los últimos 10 meses ha ido para arriba”, analizó el periodista especializado.

“Y cuando uno mira lo que pasó en los primeros tres meses, ya tenemos una inflación de 9,4%, y el gobierno tiene proyectado en el presupuesto de este año un 10,1%. O sea en tres meses prácticamente se comió la proyección anual de todo este año, que por lo menos va a estar en principio, tres veces arriba, porque se está hablando de más del 30% para este año frente al 10,1 que proyectó el Gobierno”, evaluó Bermúdez.

“Me parece que la brújula oficial está un poquito deteriorada”, concluyó.