Fuerte ajuste en Bancor: ya cerró 18 dependencias y evalúa más recortes

El proceso de reestructuración del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) avanza, con cierres ya concretados y otros en evaluación. Hasta el momento, el ajuste incluyó el cierre efectivo de 15 Centros de Atención Personalizada (CAP) y tres sucursales, aunque el número podría incrementarse. Ezequiel Morcillo, secretario general de La Bancaria, aseguró que otras unidades operativas “están en revisión”.

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Es el caso de Unquillo. La localidad de Sierras Chicas, desde febrero, se encuentra en tratativas para evitar el desmantelamiento del punto, que está suspendido hasta el 30 de abril. Mientras que los vecinos juntaron firmas, el intendente Guillermo Valli manifestó que “la continuidad no es sólo una cuestión operativa, sino una decisión que impacta directamente en el desarrollo presente y futuro de la comunidad”.

En este marco, el dirigente gremial señaló: “Se están tomando decisiones con una foto de crisis que es coyuntural”. Además, sostuvo que el banco debería sostener su presencia territorial en lugar de retraerse. “Históricamente, ha tenido la función de estar donde la banca privada no llega”, ratificó.

Aunque la problemática no es exclusiva de Bancor, ya que en los últimos meses entidades privadas como Santander y Supervielle también avanzaron con medidas similares, desde La Bancaria remarcaron una diferencia central: el rol del ente público.

“El Banco de Córdoba tiene una función social que no puede abandonar. No puede correrse de los lugares donde más se lo necesita”, valoró Morcillo y, en la misma línea, explicó: “El sector privado solo está donde es rentable y, con esta medida, los usuarios quedan desprotegidos, debiendo trasladarse entre 20 y 30 kilómetros para acceder a ciertos servicios. Eso es tiempo, dinero y, en muchos casos, quedar directamente fuera del sistema”.

Los argumentos del ajuste

En este escenario, desde el gremio también cuestionan los criterios con los que se evalúa el funcionamiento de las dependencias. “Hay oficinas que dan números negativos, pero no tienen estructura: funcionan con un cajero, sin gerente ni personal comercial”, expuso, y remarcó que “de esa forma es muy difícil revertir cualquier resultado”.

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A su vez, si bien reconocen el avance de la digitalización en el sistema financiero, consideran que el proceso se está dando de manera acelerada. Al respecto, agregó: “Tanto el gobierno como la gerencia dicen que es una apuesta a la digitalización, pero nosotros creemos que se está implementando de forma desmedida y sin contemplar realidades que todavía requieren atención presencial”.

En cuanto al impacto laboral, aclaró que no se registraron despidos, aunque sí se vienen aplicando esquemas de retiros voluntarios, principalmente en trabajadores próximos a jubilarse. “En eso no estamos de acuerdo —aclaró—, pero son decisiones personales”.

Por último, Morcillo confirmó que hace aproximadamente dos meses se había planteado una instancia de revisiónpara frenar nuevos cierres durante seis meses, con el objetivo de evaluar la situación de cada dependencia. No obstante, aseguró que ese acuerdo hoy está en discusión y que el gremio busca retomar el diálogo con las autoridades.

“El banco tiene que seguir siendo cercano, acompañar a las pymes y a los cordobeses en un contexto económico complejo. Estas situaciones son cíclicas y creemos que no es momento de tomar decisiones que después son difíciles de revertir”, concluyó.

La perspectiva de Bancor

Desde la entidad al ser consultados, expresaron que la transformación pretende "dar respuestas a las demandas actuales en un contexto donde la tecnología ocupa un lugar central y donde la competencia con nuevos actores y modalidades exige modernizar estructuras, optimizar recursos y priorizar la sostenibilidad institucional".

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Así, aseguraron que se está adecuando el modelo de atención y sumando nuevos centros de pago y transacciones para asegurar presencia territorial. En este marco, se trabaja en fortalecer alianzas con comercios, municipios, cooperativas y mutuales para realizar operaciones.

"En estos últimos casos además, el banco mantiene de manera coadministrada cajeros automáticos y por convenios específicos se están gestionando retiros de efectivo y recaudaciones. La reestructuración se está llevando adelante con el cuidando que exige este momento, asegurando el 100% de las fuentes laborales, y en un trabajo conjunto con el gremio", añadieron.