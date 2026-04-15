Noche de las Galerías y Peatonales: comerciantes del centro salen a pelear la crisis con shows, promos y cultura en la 9 de Julio

En un centro con persianas bajas, locales vacíos y menos gente en las veredas, los comerciantes de la 9 de Julio decidieron salir a pelear la crisis con una apuesta distinta: convertir la calle en un gran paseo cultural nocturno, con música, espectáculos y actividades gratuitas para volver a atraer al público.

Así nació La Noche de las Galerías y las Peatonales, una iniciativa impulsada por comerciantes, galerías e instituciones. La apuesta es transformar el tramo entre San Martín y Jujuy en un corredor cultural y comercial con escenarios, promociones y propuestas para toda la familia.

Tres escenarios y actividades en cada cuadra

La propuesta busca que toda la calle tenga movimiento al mismo tiempo. Según detalló Juan Manuel Ramia, coordinador del evento y RRPP del Grupo Oriental, habrá tres escenarios distribuidos a lo largo de la 9 de Julio y actividades culturales dentro de todas las galerías. “El objetivo es que la gente camine por la calle y en cada cuadra se encuentre con algo distinto”, explicó.

A lo largo del recorrido habrá música en vivo, clases de zumba gratuitas, juegos para niños, espectáculos de colectividades, coros, una milonga abierta en el Pasaje Muñoz, dragones del Año Nuevo Chino recorriendo la peatonal, un ballet sirio-libanés y más.

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Además, habrá una exposición de autos antiguos sobre la primera parte de la 9 de Julio y actividades recreativas pensadas especialmente para familias y niños. “Queremos recrear un movimiento de comunidad entre comerciantes y familias cordobesas. Que la gente vuelva al centro, aunque no tenga dinero para comprar, porque todas las actividades van a ser gratuitas”, señaló Ramia.

Cada comercio, además, ofrecerá promociones propias, en conjunto con diferentes tarjetas y bancos.

Del evento participarán más de 15 galerías y paseos comerciales, entre ellos Gran Rex, Cervantes, General Paz, Vía Nueva, Paseo del Sol, Vía de la Fontana, San Martín, Mitre, Libertad y Planeta, además del Pasaje Muñoz, Paseo de la Oriental y Paseo de la Ciudad.

Comerciantes que salen a pelear la crisis

La iniciativa surge en un contexto complejo para el centro cordobés, con caída del consumo y aumento de locales vacantes. “Se comunicaron conmigo en diciembre para ver si se podía replicar algo similar a la Noche de las Compras, pero adaptado a la 9 de Julio”, explicó David Boffa, presidente del Centro Vecinal del Centro.

A partir de ese primer contacto, comenzó a gestarse el evento con la participación de la Cámara de Comercio, la Municipalidad, la Agencia Córdoba Cultura y el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional.

“La Cámara se puso el evento al hombro. Se generó una sinergia muy linda entre comerciantes e instituciones, todos trabajando para levantar el centro”, señaló Boffa.

Asimismo, sobre la situación económica explicó: “el centro no escapa a la situación económica nacional. Viajo seguido a Buenos Aires y veo lo mismo: locales vacíos, caída del consumo. No somos la excepción”.

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Frente a ese escenario, los comerciantes decidieron reaccionar. “Podemos quedarnos en la queja o levantar la persiana y salir a buscar nuevas ideas. Lo que estamos eligiendo es pelearle de frente a esta situación con creatividad”, afirmó.

Más allá de las ventas, los organizadores plantean un objetivo más amplio: recuperar el centro como lugar de encuentro. “La expectativa principal es que la familia cordobesa vuelva al centro, que tenga un momento de alegría en medio de un contexto difícil. Después, si eso se traduce en ventas, mucho mejor”, concluyó Ramia.