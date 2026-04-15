La Iglesia condiciona al Concejo por la prohibición de los naranjitas y criticó la medida

La Iglesia de Córdoba manifestó su preocupación tras la aprobación de las ordenanzas que prohíben la actividad de limpiavidrios y cuidacoches en la ciudad. A través del sacerdote Munir Bracco, referente de la Pastoral Social, advirtió que la medida impacta directamente en sectores vulnerables que dependen de esos ingresos para subsistir, en un contexto económico complejo.

Desde la institución señalaron que no avalan situaciones de violencia ni prácticas ilegales, pero plantearon la necesidad de evitar una respuesta exclusivamente punitiva. En ese sentido, propusieron avanzar en un esquema que combine control estatal con inclusión social, diferenciando a quienes trabajan de quienes cometen delitos.

Córdoba en off: "¡¿40% a los docentes?! Y nos cuestionaban el 26% negociado con los municipales"

“Estamos absolutamente en contra de la prohibición total. No creemos que esta sea una solución beneficiosa para la sociedad”, sostuvo Bracco, y remarcó que muchas personas dependen de esta actividad para alimentarse. Para la Iglesia, el problema requiere un abordaje integral que contemple la realidad socioeconómica.

Como alternativa, adelantaron que elaboran una propuesta que incluye la creación de un registro oficial, identificación de los trabajadores, delimitación de zonas y mecanismos de cobro regulados. “No queremos que siga todo igual, de ninguna manera. Por eso proponemos la regulación estatal, la seguridad y, junto con eso, la inclusión social”, sostuvo.

“Nos están dejando morir”: jubilados convocan a conferencia en el PAMI Central y denuncian ajuste brutal

Además, el sacerdote subrayó que los casos de delito deben ser abordados por la Justicia y las fuerzas de seguridad, evitando generalizaciones. "Hay delincuentes que se ponen un chaleco como hay delincuentes que se ponen saco y corbata. La corrupción es corrupción venga de donde venga", afirmó, al tiempo que cuestionó la estigmatización del conjunto de los trabajadores informales.

La Iglesia anticipó que presentará formalmente este planteo ante el Concejo Deliberante, con el foco puesto en promover la reinserción laboral y evitar que la prohibición deje sin sustento a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.