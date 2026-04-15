Cristina Loza vende sus libros para pagar los costo de una millonaria cirugía tras fracturarse la cadera en Costa Rica

La escritora cordobesa Cristina Loza atraviesa una crisis de salud y económica tras sufrir una grave caída el viernes 27 de marzo en Tamarindo, Costa Rica. La autora, que había viajado para visitar a su hijo, tropezó con un escalón que no vio mientras intentaba mostrar una fotografía y cayó al suelo. El resultado: fracturas en la cabeza del fémur, la tibia y el peroné.

"Giro para hablar con mi nuera... y no sé, un escalón que no vi algo. Así que todo mi cuerpo terminó en el suelo y sentí como mis huesos se quebraban", relató Loza en una entrevista con Punto a Punto Radio 90.7 FM.

Tamarindo es una localidad pequeña sin infraestructura hospitalaria suficiente. Por eso, la escritora debió ser trasladada en ambulancia durante cuatro horas por rutas de selva hasta llegar al Hospital San Rafael Arcángel, en la ciudad de Liberia.

Una vez allí, la familia descubrió el segundo golpe: el seguro de viajero contratado, con cobertura de hasta 150.000 dólares, no tenía validez en esa zona geográfica. La aseguradora lo comunicó cuando el tiempo ya corría en contra.

"Clase media, clase media muy afligida y achuchada que somos ahora. ¿Quién viaja con 40 o 50 mil dólares? Nadie lo hace", dijo Loza.

40.000 dólares reunidos de urgencia

La operación se realizó el 10 de abril en una clínica privada. El costo total ascendió a 40.000 dólares, que la familia tuvo que reunir de urgencia porque el establecimiento exigía pago adelantado al tratarse de una paciente extranjera sin cobertura.

Sus hijos, hermanos y otros familiares aportaron ahorros y sueldos para cubrir la cifra. El hijo de la escritora, que reside en Costa Rica, estuvo presente hasta asegurarse de que su madre quedara estabilizada.

"Pesa mucho más la responsabilidad. Y mi hijo se estuvo acá hasta que me dejó ordenada", señaló la autora.

La odisea de volver a Córdoba

El regreso a Córdoba fue una odisea logística. Con la cadera intervenida y las fracturas en proceso de recuperación, Loza viajó con sonda vesical y pañal debido a su inmovilidad. La travesía incluyó traslados en ambulancia por rutas en mal estado y conexiones aéreas hasta llegar a su ciudad a las 3 de la madrugada.

La escritora lo describió con su habitual sentido del humor: "Hay una cosa que yo hoy le he dicho que es como un zapatillazo al ego: viajar con pañal". Y agregó: "Debe ser que habrá creído que era mamá Pitufo la que estaba viajando", en referencia al color de las pastillas que alteraban el aspecto de sus fluidos.

Noche de las Galerías y Peatonales: comerciantes del centro salen a pelear la crisis con shows, promos y cultura en la 9 de Julio

Actualmente, Loza se recupera en su departamento en Córdoba, que tiene escalera de acceso. Su hijo tuvo que subirla peldaño por peldaño la noche que llegó. A pesar del contexto, la escritora mantiene una actitud que sorprendió en la entrevista.

"Yo estoy rota, pero no estoy tan vieja", afirmó. Su meta inmediata es concreta: pararse por sus propios medios para el 4 de junio, fecha en que cumplirá 78 años: "Voy a cumplir 78 el 4 de junio, que ese día me voy a parar", dijo.

Sus libros, el modo de pedir ayuda con dignidad

Para afrontar la deuda generada por la emergencia, Loza tomó una decisión que la define: poner a la venta los ejemplares de sus novelas que tenía en su poder. Rechaza la caridad. Propone un intercambio.

"No quería caridad, quería la solidaridad. Siento que estoy siendo ayudada con mi dignidad intacta en el sentido de que estoy vendiendo mi trabajo", explicó.

El método de tres pasos que un emprendedor español presenta en Córdoba para tomar decisiones sin bloquearse

Los títulos disponibles son El año de las lisinas, Mariposas griegas y Al revés de las lágrimas. Se pueden adquirir de manera presencial en Libertad 190, en Córdoba. También es posible colaborar a través de su cuenta de Instagram o mediante transferencia a su alias de Mercado Pago: cloza.965.nx.ars (a nombre de C. Losa).

Loza llegó a Costa Rica con un diente de tiburón que le regalaron, un objeto que definió como "un trofeo de guerra" y que combina su condición de creyente y dudante. Con ese mismo espíritu, enfrenta ahora la etapa de recuperación: convencida de que la red de afecto que la rodea tiene un peso específico. "Hay mucha gente dudando para que yo también tenga que estar entera. Yo tengo que responder a ese amor", concluyó.

El caso de Cristina Loza expone una situación frecuente pero poco visible: los argentinos que viajan al exterior con seguros de cobertura limitada y que, ante una emergencia médica, quedan expuestos a costos que ningún ahorro familiar puede absorber de forma individual.