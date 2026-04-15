Sin delivery: paro y marcha de repartidores contra Pedidos Ya y Rappi en Córdoba

Repartidores de aplicaciones de delivery convocan a una marcha en la ciudad de Córdoba en reclamo por mejoras en sus condiciones laborales. La protesta se realizará el próximo 24 de abril desde las 20 e incluirá un paro general de actividades junto a una caravana que recorrerá sectores céntricos como Patio Olmos, Buen Pastor, plaza España y Bv. Chacabuco, entre otros puntos.

Desde el sector sindical, Emanuel Paredes, integrante de la asociación de motociclistas, mensajeros y servicios, señala que la movilización apunta a “mejoras laborales de los compañeros en las plataformas, que hoy en días son precarias”. El referente explica que el reclamo se centra en las condiciones actuales de quienes trabajan bajo estas aplicaciones, con ingresos variables, costos a cargo de los propios trabajadores y sin garantías laborales.

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En esa línea, Paredes indica que los reclamos del sector vienen tomando fuerza y menciona que lo ocurrido recientemente en la provincia de Buenos Aires fue resultado de un “trabajo en conjunto del gremio con el Ministerio de Trabajo”.

El conflicto pone en discusión el modelo laboral de las plataformas digitales, con cuestionamientos sobre la falta de regulación, los bloqueos dentro de las aplicaciones y la exposición a situaciones de inseguridad durante la jornada laboral.

“Es un reclamo para exigir un pago coherente ante los aumentos de nafta. La seguridad además es muy complicada. Las aplicaciones no nos dejan rechazar algunos viajes o pedidos por la seguridad y si no lo aceptas, te paran todo el día y te quedas sin trabajar. Hay mala actitud y predisposición a veces. Hay muchos colegas asaltados y heridos”, cuenta Tanita, otra repartidora referente.

En paralelo, un reciente fallo judicial en la provincia de Buenos Aires reconoce a los repartidores como empleados en relación de dependencia y abre un nuevo escenario en el debate sobre el encuadre laboral de la actividad.

Tras conocerse la decisión, empresas como Rappi Argentina y Pedidos Ya cuestionan las sanciones y sostienen que los repartidores operan bajo un esquema de autonomía. Argumentan que la relación se estructura como un vínculo comercial de prestación de servicios y no como un contrato laboral.

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El fallo plantea la posibilidad de que las plataformas deban registrar a los trabajadores, abonar cargas sociales y seguros, y cumplir con normas laborales tradicionales, al considerar que la actividad reúne condiciones propias de un empleo formal.