La suba de la nafta impulsa un cambio masivo al GNC en Córdoba

El aumento sostenido de los combustibles líquidos impulsó un fuerte crecimiento en las conversiones de vehículos a GNC en Córdoba durante 2026. Según datos oficiales y del sector, la suba de precios y la caída del poder adquisitivo están llevando tanto a particulares como a empresas a optar por esta alternativa más económica.

De acuerdo a registros de ENARGAS, en el primer trimestre del año se realizaron 1.947 conversiones en la provincia, un 26,26% más que en el mismo período de 2025. Solo en marzo se contabilizaron alrededor de 651 instalaciones, consolidando a Córdoba como una de las jurisdicciones con mayor dinamismo en este segmento, solo por detrás de Buenos Aires.

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En este contexto, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Interior de Córdoba, Marisa Centenaro, advirtió que el interés viene en aumento. “Ya hay gente que se ha llegado y que pregunta cuánto vale un equipo”, señaló y remarcó que el GNC “siempre fue una alternativa” económica y también ambiental.

El crecimiento responde principalmente a la brecha de precios entre la nafta y el gas. Mientras el litro de nafta súper superó los $2.000 en Córdoba, el GNC se ubica entre $849 y $895 por metro cúbico. Esta diferencia permite ahorros significativos: un vehículo que recorre 2.000 kilómetros mensuales puede reducir gastos en alrededor de $260.000 por mes.

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A pesar de este escenario, Centenaro señaló que el sector también enfrenta dificultades. Las ventas de GNC cayeron un 20% en 2025 y un 10% en los primeros meses de 2026, en parte por la falta de promoción y problemas de abastecimiento en invierno. “La falta de promoción y del producto ha afectado su imagen”, explicó en diálogo con Cadena 3,.

Expansión del GNC

El impacto del cambio de consumo también se refleja en el sector productivo. Talleres de conversión registran una alta demanda, con instalaciones que alcanzan hasta 20 equipos semanales, un nivel que no se veía desde 2022. Para empresas de logística y transporte, el GNC se consolidó como una herramienta clave para reducir costos operativos.

Además del ahorro económico, el GNC presenta ventajas ambientales y de mantenimiento, ya que genera menos emisiones y menor desgaste del motor. Esto lo convierte en una opción cada vez más valorada en un contexto donde la eficiencia y la sostenibilidad ganan peso.

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Sin embargo, el avance del GNC también abre un debate sobre políticas energéticas. Desde el sector, plantean la necesidad de mayor impulso estatal. Centenaro incluso sugirió que se promueva su uso en lugar de incentivar la importación de vehículos eléctricos, destacando su potencial como solución inmediata.

En este escenario, el crecimiento de las conversiones marca un cambio en los hábitos de consumo y en la estrategia de movilidad. Con una brecha de precios aún amplia, el GNC se posiciona como una de las principales alternativas frente a la presión de los costos, tanto para familias como para empresas.