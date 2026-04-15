Polémica por los dichos de Lescano sobre denuncias de abuso: “Hay que ser muy prudentes cuando hablamos de estos temas”

La reciente aparición pública del flamante fiscal general de Córdoba, Carlos Lescano, generó controversia tras relatar casos de supuestas falsas denuncias de abuso. En diálogo con Punto a Punto Radio, la abogada Romina Scocozza, coordinadora del área de género de la Universidad Nacional de Córdoba, cuestionó el enfoque y advirtió sobre el riesgo de confundir denuncias no probadas con denuncias falsas.

Las declaraciones del funcionario se dieron en un contexto atravesado por el debate nacional sobre el endurecimiento de penas por falsas denuncias, impulsado por sectores políticos como el que encabeza la senadora Carolina Lozada. En ese marco, Scocozza señaló que los ejemplos elegidos por Lescano generan preocupación por su impacto público.

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“Son bastante preocupantes porque eligió dos casos y justo en un contexto en el cual todo el país está hablando de este proyecto”, sostuvo. Y agregó que se trata de situaciones excepcionales que no representan el funcionamiento general del sistema judicial.

En ese sentido, remarcó una distinción clave: “El hecho de que no se haya podido condenar a una persona que está acusada no equivale a que una denuncia sea falsa”. Según explicó, muchas causas no llegan a una condena debido a los altos estándares probatorios que exige el sistema penal, lo que no invalida el testimonio de las víctimas.

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Scocozza también advirtió sobre el trasfondo de este tipo de planteos y el impacto que pueden tener en la sociedad. “Es preocupante poner este tipo de ejemplos como si fueran representativos de la generalidad, eso no es así”, afirmó, y señaló que estadísticamente los casos de denuncias falsas son una minoría frente a una gran cantidad de situaciones que ni siquiera llegan a denunciarse.

Además, hizo foco en factores que inciden en el desarrollo de estos casos, como las retractaciones. “Me ha tocado intervenir en casos donde ha habido retractaciones que han sido producto de mucha presión familiar, de mucha presión social”, explicó, y subrayó el peso del estigma que enfrentan quienes denuncian abusos, especialmente en ámbitos intrafamiliares.

Finalmente, Scocozza sostuvo que el desafío del sistema judicial es garantizar el debido proceso y evitar simplificaciones en debates complejos. “Hay que ser muy prudentes cuando hablamos de estos temas, sobre todo cuando se trata de funcionarios de alta jerarquía”, concluyó.