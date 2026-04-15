Roberto Sánchez gana terreno en el escrutinio y se acerca al balotaje en Perú

El conteo oficial de las elecciones en Perú avanza con un alto nivel de procesamiento de actas y comienza a delinear un escenario más definido en la competencia presidencial. De acuerdo con los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 89.946% de las mesas escrutadas, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, consolidando su posición en la contienda.

Detrás de ella, la disputa por el segundo puesto se vuelve cada vez más ajustada entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, quienes presentan porcentajes prácticamente iguales, en un contexto donde aún restan votos por contabilizar. El resto de los candidatos se mantiene en posiciones más rezagadas, mientras el proceso de escrutinio continúa su curso oficial.

7:50 | Resultados oficiales con el 89.9% de actas escrutadas

Los datos oficiales de la ONPE para la elección presidencial, con el 89.946% de las actas escrutadas (actualizado al 15/04/2026 a las 05:44), muestran el siguiente panorama:

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Keiko Fujimori: 16.929%

Roberto Sánchez: 11.957%

Rafael López Aliaga: 11.953%

Jorge Nieto: 11.124%

Ricardo Belmont: 10.161%

Carlos Álvarez: 7.831%

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