Tras el cierre de las mesas en las elecciones en Perú, luego de una jornada que se extendió entre el domingo 12 y el lunes 13 de abril —marcada por irregularidades en algunos locales y demoras en la distribución del material electoral—, la atención se concentra ahora en el avance del conteo oficial de votos, que definirá el rumbo político del país en los próximos cinco años.

De acuerdo con los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ya aseguró su lugar en la segunda vuelta. En paralelo, la mirada está puesta en quién la acompañará en esa instancia: los resultados parciales —con más del 70% de las mesas escrutadas— ubican a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, entre los principales competidores.

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Aun así, entre la ciudadanía predomina la cautela. En un país con antecedentes de giros inesperados en su escenario político, los resultados se toman con prudencia hasta que finalice el escrutinio definitivo.

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09:31 | El escrutinio supera el 74% y muestra resultados parciales a nivel nacional

Con el 74,215% de las actas procesadas, la ONPE actualizó los datos del conteo presidencial. Los porcentajes y votos registrados hasta el momento son los siguientes:

Keiko Sofía Fujimori: 16,903% (2.206.929 votos)

Rafael López Aliaga: 12,849% (1.677.544 votos)

Jorge Nieto Montesinos: 11,915% (1.555.620 votos)

Ricardo Belmont Cassinelli: 9,997% (1.305.290 votos)

Roberto Sánchez: 9,938% (1.297.546 votos)

Carlos Álvarez: 8,198% (1.070.290 votos)

Alfonso López Chau: 7,625% (995.529 votos)

Marisol Pérez Tello: 3,679% (480.307 votos)

Carlos Espa: 3,585% (468.043 votos)

06:23 | Primeros datos del voto en el exterior

La ONPE difundió un avance inicial del sufragio de peruanos en el extranjero, correspondiente al 14,8% de las actas. En estos primeros resultados, se observa una ventaja de Rafael López Aliaga por sobre el resto de los candidatos.

Según el informe, López Aliaga alcanza el 28,1% de los votos, seguido por Keiko Fujimori con el 15,4% y Jorge Nieto con el 12,0%.

Hasta el momento, se relevaron 2.543 actas a nivel internacional: 377 ya fueron procesadas, mientras que 2.166 aún están pendientes.

En términos absolutos, López Aliaga suma 13.841 votos, Fujimori reúne 7.599 y Nieto alcanza 5.907, ubicándose en los primeros tres lugares entre los electores residentes fuera del país.