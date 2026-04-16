El político opositor con mayor imagen positiva total en Argentina es hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un 31%. Le siguen la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ambas con un 29% de valoración positiva. Estas figuras lideran la opinión favorable entre quienes desaprueban la gestión oficial,

Todos los dirigentes políticos argentinos mantienen un diferencial de imagen negativa, es decir que su imagen negativa supera a la positiva. Son datos de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés.

Encuesta: quién es el exfuncionario de Gobierno que tiene mejor imagen y supera a Javier Milei

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En esta ponderación entre buenas y malas opiniones, el presidente Javier Milei continúa liderando el ránking de mejor imagen positiva total con 35%. Sin embargo, es el dirigente que más imagen positiva bruta perdió respecto a mediciones anteriores: cuatro puntos porcentuales, de 38% a 34% una cifra. Lo siguen la senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich (34%), quien perdió dos puntos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel (32%).

Entre quienes desaprueban al Gobierno, el ránking de la oposición se completa con otros nombres que mantienen relevancia en la opinión pública. El diputado Juan Grabois (Fuerza Patria) alcanza un 26% de imagen positiva. Lo siguen el diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con un 23% y el líder del Frente Renovador y ex candidato a presidente Sergio Massa con un 22% de valoración positiva total.

En el top ten de mejor imagen positiva total hay también otros tres dirigentes que no están tan claramente alineados ni a favor ni en contra del Gobierno. Son el expresidente Mauricio Macri, con una imagen positiva total de 27% y un diferencial negativo del 36%; su primo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, con un 26% de imagen positiva y un 27% de diferencial negativo; y Elisa Carrió, con un 25% de imagen positiva y un 33% de negativa.

Adorni y Karina Milei son los funcionarios con peor imagen

Los escándalos por presuntos actos de corrupción en el seno del Gobierno parecen estar proyectándose sobre el humor social. El informe de la Universidad de San Andrés observa un "desgaste notable" en los principales responsables de la comunicación del Gobierno nacional. El jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el ojo del huracán por las sospechas de enriquecimiento ilícito, sufrió la caída más fuerte en su imagen positiva con una baja de 9 puntos porcentuales en comparación con marzo, para quedar en un 17%. El vocero presidencial tiene el diferencial de imagen negativo más alto de todo el gabinete, con un -51%.

Le pisa los talones la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con -50%, que se derivan de un 18% de imagen positiva y un 68% de imagen negativa. La hermana del presidente es una de las principales involucradas en la investigación por la criptoestafa $Libra, así como en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Otros funcionarios, como el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, mantienen valoraciones positivas del 25%, con diferenciales negativos de -31% y -20% respectivamente.

La satisfacción con la marcha general de las cosas cae al mínimo de la gestión Milei

La satisfacción con la marcha general de las cosas cayó al 28%, el nivel más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei en diciembre de 2023. Este dato implica una baja de 5 puntos porcentuales frente al 33% que el estudio capturó en el mes de marzo. Actualmente, la insatisfacción con el rumbo de los asuntos públicos alcanza al 68% de los ciudadanos consultados en todo el país.

La aprobación del gobierno de Javier Milei se sitúa en un 36% en el mes de abril, lo que representa una baja de tres puntos respecto del 39% registrado en marzo. En el mismo sentido, la desaprobación subió al 61%, lo que consolida una trayectoria de desgaste para la administración central.



Entre los sectores de menores ingresos, el rechazo a la administración nacional llega al 71%. Las emociones que predominan entre quienes desaprueban al gobierno de Javier Milei son "vergüenza", "rechazo" y "decepción". Por el contrario, "esperanza" es el sentimiento principal en el segmento que aprueba la gestión.

El estudio asocia este escenario a un "ajuste de expectativas" donde la falta de trabajo (40%), los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%) desplazan a otros temas en la agenda de principales problemas del país. Sin embargo, la inflación vuelve a asomar, en el séptimo puesto del ránking de preocupaciones.

Para elaborar este informe, el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés recolectó 1007 encuestas entre el 2 y el 10 de abril de 2026. La muestra incluye a adultos de 18 años en adelante con conexión a internet en ocho regiones del país. El estudio estratifica los datos por región con cuotas de nivel socioeconómico y edad. El intervalo de credibilidad informado para esta cantidad de casos es de aproximadamente +/- 3,15 puntos porcentuales.

MB/fl