El biógrafo de Milei llamó "sinvergüenza que se aferra al poder" a Manuel Adorni y pidió su renuncia

El escritor, conferencista y biógrafo oficial del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, exigió la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni a través de una incendiaria publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitrer), en la que habla del funcionario como un “sinvergüenza que se aferra al poder”

“Se confirma judicialmente otra mentira de Adorni: los ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: ¿o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”, interrogó Márquez, al compartir las últimas noticias sobre los viajes escandalosos del funcionario.

Y agregó: “La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera, haciendo un bochornoso acto de presencia. Volvamos a ser quien fuimos y arrasemos en 2027, otorgándole al león una reelección apabullante, ¡carajo! Pd: ‘Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable’”, citó el biógrafo oficial del presidente, de cara a las elecciones del año próximo.

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Márquez se refería a la confirmación de la Justicia de este miércoles, sobre que Adorni viajó en primera clase a Aruba, junto a su mujer y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según la investigación realizada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje costó 1.450 dólares y el valor total por el grupo familiar ascendió a 5.800 dólares.

Además, se reveló que el viaje se hizo en la aerolínea LATAM, con escalas previas en Perú y Ecuador antes de arribar a Aruba, la isla ubicada a 25 kilómetros de la costa venezolana. Lo que todavía está siendo investigado es si Adorni y su familia se alojaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un exclusivo resort que cuesta 1000 dólares la noche.

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Esta información se dio a conocer en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, donde se intenta establecer si sus gastos coinciden con los ingresos que declaró. Además, la Justicia ordenó que se levante el secreto bancario y fiscal de Adorni para poder para rastrear el origen del dinero que usó en estas vacaciones.

Nicolás Márquez

Las dos jubiladas que le prestaron dinero a Adorni declararon en Comodoro Py

Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), las jubiladas que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 a Manuel Adorni declararon este miércoles 15 de abril en los tribunales de Comodoro Py, y entregaron sus celulares para que los especialistas puedan investigar su contenido.

De acuerdo a fuentes judiciales que hablaron con la agencia Noticias Argentinas, Viegas negó conocer a Adorni y afirmó que fue su hijo, Pablo Martín Feijoo, quien se encargó de toda la transacción. La jubilada afirmó que solo vio al jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que participó la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

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Sbabo, por su parte, también aseguró que la venta fue realizada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y aseguró que compró con sus ahorros el 50% del departamento. Además reveló que cobra 350.000 pesos de jubilación.

Feijoo, el hijo de Viegas (que también fue mencionado por la escribana Nechevenko como la persona que se encargó de armar toda la operación inmobiliaria) fue citado a declarar en este mismo tribunal la semana que viene.

Las mujeres vendieron este inmueble en noviembre del año pasado por 230.000 dólares y, según la escribana Nechevenko, le financiaron al jefe de Gabinete 200.000 dólares, sin intereses, cantidad que Adorni deberá devolverles en noviembre.

HM/ML