En medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se negó a responder preguntas sobre Manuel Adorni e insistió en que el asunto se encuentra en manos de la Justicia y que el Gobierno está enfocado en continuar trabajando sobre los desafíos que enfrenta el país.

"Punto. Basta. No quiero explicar nada. ¿Vamos a hablar de Adorni o vamos a hablar de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país?", expresó notablemente molesta en diálogo con la prensa durante el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

"No voy a hablar de nuevo. Es un tema que lo está llevando la Justicia, no es un tema de discusión", remarcó la exministra de Seguridad ante la insistencia de los periodistas que le preguntaban sobre su opinión al respecto de la situación judicial de Adorni y el impacto de su caso en el gobierno.

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La jefa de la bancada libertaria en el Senado se negó a responder preguntas sobre las causas judiciales que complican a Adorni tras haber formado parte del encuentro de empresarios norteamericanos con intereses en Argentina con el fin de concretar inversiones en el país.

Guillermo Francos habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Acribillamiento mediático"

"A gran parte del país le interesa que sigamos trabajando, que sigamos en un camino, que sigamos en el camino de la estabilidad, sigamos en el camino de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no impriman más billetes y podamos seguir con estabilidad", añadió la legisladora luego de que una cronista le dijera que la situación del jefe de Gabinete le interesa a gran parte del país.

En su tenso diálogo con la prensa, Bullrich fue tajante y concluyó: "Eso es lo que creo que le interesa al país y en eso estamos concentrados, esas son las leyes que estamos votando y esa es nuestra preocupación".

Guillermo Francos habló sobre el caso de Manuel Adorni

Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete de Javier Milei, concedió una extensa entrevista donde habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni, su sucesor en el cargo, remarcando que el actual funcionario "tuvo una actitud que a la gente no le gustó".

Invitado al programa de Alfredo Leuco en LN+, Francos definió la situación de Adorni como "muy particular", señalando que está "siendo apoyado por el Presidente y la secretaria general (Karina Milei)" quienes "están buscando una definición de este tema y esperando los resultados de la investigación".

Encuesta: el desgaste de la imagen de Javier Milei, la percepción de corrupción y el impacto del caso Adorni

El exjefe de Gabinete reconoció que las denuncias fueron un "golpe" para el Gobierno, pero denunció que el Poder Ejecutivo es víctima de un "acribillamiento mediático" que le impide "dar explicaciones". Además, señaló que fue un error que el funcionario diera una conferencia de prensa, dado que la postura que mostró "no le gustó a la gente".

"Sí creo que la situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste, en un momento en el que parecería que debería ser todo lo contrario. Ha tenido resultados positivos y cambió la Argentina", señaló luego sobre el costo del escándalo para la gestión libertaria.

AS.

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