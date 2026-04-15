La causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumará un nuevo capítulo este miércoles con las declaraciones de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que le habrían prestado al funcionario 200.000 dólares sin interés para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Viegas (72) y Sbabo (64) comparecerán en los tribunales de Comodoro Py cerca de las 09:00, tras la citación del fiscal federal Gerardo Pollicita, para ampliar detalles sobre la operación hipotecaria vinculada al inmueble de la calle Miró, concretada en noviembre de 2025. Luego de la exposición pública del caso, ambas afirmaron ante la prensa no conocer al funcionario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de un escándalo judicial por presunto enriquecimiento ilícito

La vivienda donde reside actualmente el jefe de Gabinete junto a su familia fue escriturada por un valor declarado de 230.000 dólares y quedó en el centro de la investigación patrimonial de Manuel Adorni.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Carrió sobre el caso Adorni: "Es una película de Almodóvar sobre la corrupción, ¿a quién se le ocurre ir en avión privado a Punta del Este?

Según la documentación incorporada al expediente y el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, el funcionario aportó 30.000 dólares en efectivo, mientras que los 200.000 dólares restantes quedaron financiados por las vendedoras en una operación crediticia que integra la causa judicial. El saldo debería cancelarse antes de noviembre próximo.

En las últimas semanas se conoció que el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró en la causa penal que lo vendió a las dos jubiladas por 200.000 dólares, cifra que se ubicó 140.000 dólares por debajo de la oferta inicial que manejaba la inmobiliaria Rucci en el mercado inmobiliario de Caballito.

Morales explicó que la propiedad requería refacciones y no encontraba comprador en el mercado, lo que derivó en la rebaja del valor final de venta. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró el exdeportista a Radio 10 el viernes pasado en el marco del caso por la investigación patrimonial de Adorni.

Los nexos que unen a la escribana de Adorni con la Causa Cuadernos

En ese escenario, Viegas y Sbabo deberán precisar ante la Justicia cómo accedieron a la propiedad, bajo qué condiciones la adquirieron y de qué manera se concretó la posterior transferencia al jefe de Gabinete, quien además enfrenta otra línea de investigación por la omisión de un inmueble en su Declaración Jurada —una casa en un country de Exaltación de la Cruz— y por el uso de pasajes aéreos con destino a Nueva York y Punta del Este en el marco del expediente por su patrimonio.

La escribana de Manuel Adorni, Adriana Mónica Nechevenko, ya declaró en Comodoro Py la semana pasada

Declaraciones en Comodoro Py: segunda ronda de testimonios en la causa contra Manuel Adorni

En una primera instancia, las dos jubiladas estaban convocadas a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió la postergación de la testimonial por superposición con otro proceso judicial en el que interviene: la causa de los cuadernos de las coimas.

De esta manera, las declaraciones de Sbabo y Viegas se producirán luego de los testimonios de la excomisaria de la Policía Graciela Molina y su hija, Victoria María José Cancio, quienes también otorgaron financiamiento al jefe de Gabinete mediante un préstamo de 100.000 dólares en 2024 con garantía hipotecaria, en otra operación incluida en la investigación patrimonial. En ese caso intervino nuevamente la escribana Nechevenko.

El préstamo se concretó el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, lo que sumó otro eje a la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Como garantía, la familia del funcionario puso como respaldo otro departamento, ubicado en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

Guillermo Francos habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Acribillamiento mediático"

Frente del edificio en el que está el departamento de Manuel Adorni en Caballito

Según los registros del expediente, el funcionario ya devolvió 30.000 dólares y aún debe afrontar un saldo de 70.000 en los próximos siete meses. De acuerdo con la declaración de la escribana y de las acreedoras, el préstamo se pactó con una tasa de interés del 11% anual y un esquema de devolución en 24 cuotas mensuales, dentro del análisis judicial del patrimonio de Adorni

En paralelo a estas declaraciones, el fiscal Pollicita aguarda la respuesta a una serie de oficios enviados la semana pasada a distintos organismos públicos, luego de que el juez federal Ariel Lijo dispusiera el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa en el marco de la investigación.

De este modo, el fiscal podrá acceder a la totalidad de las declaraciones patrimoniales, consumos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos bancarios, inversiones y demás operaciones financieras del matrimonio, con el objetivo de determinar si se corresponden con su capacidad económica como funcionario público, cuyo salario permaneció congelado desde 2023 en $3.584.006 hasta enero de este año, en el contexto de la investigación por el patrimonio de Manuel Adorni.

NG/ff