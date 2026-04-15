La cuarta temporada de El Encargado llega a Disney+ el 1° de mayo, con estreno simultáneo de todos sus episodios y una expectativa que no deja de crecer en el público argentino. Protagonizada por Guillermo Francella, la ficción vuelve a poner en el centro a Eliseo Basurto, el encargado más manipulador de la televisión, ahora en una escala de poder inédita.

Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la serie ingresa en una etapa decisiva, ya que Eliseo ya no domina solo un edificio, sino que se mueve entre las esferas más influyentes del país. Ese crecimiento exponencial es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su principal amenaza.

La campaña de lanzamiento encendió todas las alarmas. Disney+ difundió una imagen en blanco y negro de Francella con una cinta de luto y la leyenda “Eliseo Omar Basurto 1962 - 2026”, acompañada por la frase “Todos vamos a morir”. Sin confirmación oficial sobre si se trata del final definitivo del personaje, la provocación instaló una pregunta inevitable: ¿es el cierre de la historia o solo otro movimiento estratégico de Eliseo?

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Con tráiler y póster ya publicados, la nueva temporada promete un tono más político, más áspero y más peligroso. El relato se corre definitivamente del micromundo del consorcio para exponer cómo el poder absoluto vuelve a Eliseo un objetivo tan temido como vulnerable.

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En esta nueva entrega, Eliseo alcanza la cima y se convierte en una de las personas más influyentes del país, con llegada directa a los círculos del poder político y económico. Lo que antes se resolvía en pasillos y departamentos ahora se juega en despachos oficiales y operaciones de alto nivel.

La sinopsis oficial anticipa que, mientras Eliseo mueve los hilos con su habitual frialdad, comienza a gestarse una conspiración silenciosa con un solo objetivo: destruirlo por completo. El plan se organiza desde las sombras y vuelve a tener como figura central a su histórico rival, Matías Zambrano, interpretado por Gabriel Goity.

Imagen promocional de la cuarta temporada de "El Encargado".

El enfrentamiento entre ambos promete ser el más extremo de toda la saga. Ya no se trata solo de prestigio, dinero o control, sino de supervivencia. Eliseo juega a “todo o nada” y, por primera vez, pone en riesgo su propia vida, en un duelo que cruza límites personales, legales y morales.

El salto de escala también se refleja en el elenco. La temporada suma a Arturo Puig en el rol del Presidente de la Nación, un personaje clave que amplía el conflicto hacia el plano institucional y redefine el tablero de poder.

Regresan además Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel), Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo, Micaela Riera, Agostina Inella, Martín Slipak, Mónica Raiola, Darío Barassi, Azul Fernández, Viviana Puerta, Alan Sabbagh, José María Listorti y Alejandro Paker, entre otros.

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A ellos se suman participaciones especiales de alto impacto narrativo, con Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Diego Velázquez, Claudia Fontán, Norman Briski y Mirta Busnelli.

¿Es la última temporada de “El Encargado”?

Aunque Disney+ no confirmó oficialmente que esta sea la última temporada de El Encargado, la campaña promocional y el tono del relato apuntan a un posible cierre para Eliseo Basurto. La imagen de defunción opera como disparador narrativo: ¿es un final literal o la metáfora de una caída social, política y personal?

Mientras esa incógnita se mantiene abierta, la plataforma ya dio un paso clave para expandir el universo de la serie. Está en producción Zambrano, el spin-off centrado en el personaje de Gabriel Goity, que profundizará en el costado judicial y personal del abogado penalista.

"Zambrano" será el spin-off de "El Encargado" y se estrenará a mediados de 2027.

La serie derivada estará dirigida por Martín Hodara, producida por Pampa Films, y ya comenzó su rodaje. El foco estará puesto en un Zambrano exitoso en lo profesional, pero con una vida privada marcada por el desgaste y la ambición.

Según lo anunciado, Zambrano mantendrá el humor negro y la acidez que caracterizan a la franquicia, aunque con una identidad propia. Su estreno está previsto para mediados de 2027, consolidando la apuesta de Disney+ por transformar a El Encargado en una saga.

En paralelo, las temporadas 1, 2 y 3 se encuentran disponibles completas en Disney+, lo que permite volver sobre el recorrido de Eliseo desde sus orígenes hasta este punto crítico.