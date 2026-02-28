Guillermo Francella: “Me gusta estar en Argentina”

Con una energía que sorprende, presenta su nueva película, mientras ensaya su próximo estreno teatral –Desde el jardín– que se conocerá a fines de marzo. Pero igual se hace tiempo para acompañar a sus amigos del ambiente artístico en sus respectivos avant-premierès, como fue estar en Parque Lezama. A Guillermo Francella se lo puede ver en pantalla grande desde el 26 de febrero en la ficción Playa de lobos, escrita y dirigida por Javier Veiga. Es el segundo film del cineasta gallego después de Amigos hasta la muerte (2023). La acción transcurre en Fuerteventura, Canarias, España y su coprotagonista es Dani Rovira, recordado por Ocho apellidos vascos (2015) con el que conquistó el Premio Goya como revelación. Francella ya la presentó en España, más precisamente en el Festival de Málaga donde le rindieron homenaje, entregándole un premio y fue el director Javier Veiga quien hizo la presentación.

—¿Qué te hace decidir aceptar un guión?

—Depende, porque a veces tiene que ver con un director que me lo ofrece y que me interesa mucho su mirada y capaz que ya me imagino lo que va a hacer con ese libro. Pero acá no conocía a Veiga y me gustó mucho el guión. La historia me atrapó al leerla. Sabía lo difícil que era, porque es una esgrima verbal entre dos personas, con una estructura muy teatral. No sabía cómo lo iba a contar, cuál era la intención ni qué dinámica le iba a dar. Pero el guión me atrajo mucho y no me equivoqué. Me interesó el planteo que hace de echarle la culpa siempre a los demás. El que la culpa la tienen solo los de arriba, entonces cumplo las reglas…y esos tipos no se comprometen con nada. A mí me daba vuelta la cabeza el tema, porque me ha pasado más de una oportunidad. Y después esa cosa empática, angelada y de golpe oscura a la vez, todo me sedujo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—¿La definirías como comedia negra?

—Es un film psicológico, más que comedia negra. Comienza como comedia.

—Tu protagonista dice que todos alguna vez pensamos en matar: ¿te pasó?

—(Se ríe) No. Es verdad que él dice que todos lo pensamos. Pero aunque estuve enojado con algún jefe como dice él, con un papá, con un hermano o con un amigo que te traiciona, ponele, pero matarlo, no.

—Aparecés con una barba bastante tupida: ¿de quién fue la idea de esa caracterización?

—Me la estaba dejando, porque no estaba trabajando. Y le pregunté a Veiga, el director: ¿cómo te imaginas que esté? Y me respondió que le gustaba y que me le dejara crecer aún más. Le gustó mucho el look y ahí quedó. Y después para Homo Argentum un personaje la tenía, aparecía otro con ella más corta, luego barba candado y un cuarto papel sólo con bigote, pero todo era mío. Me iban afeitando para caracterizarme.

—¿Es cierto que cuando llegaste a España sufriste un accidente automovilístico?

—Sí, fue un susto. Había llegado a Canarias y en el coche estaba la productora Florencia Nari, su hija, mi hermano y yo. En una rotonda veo que nos viene un auto encima, nos pegamos un gran susto. Sobre todo mi hermano y yo que estábamos de ese lado, porque ella y la hija que estaban atrás. El golpe fue tan fuerte que saltaron los airbags y nos protegieron. Fue justo un día antes del inicio del rodaje. Me lastimé un poco el brazo, por suerte nada en la cara, o sea, que pude filmar. En seguida nos hicieron estudios y todo salió bien.

—¿Cómo fue la recepción en Málaga?

—Hermosa. El premio fue un mimo hermoso. Se estrenó primero ahí y gustó mucho. Está interesante la película, te invita a la reflexión, al debate, hay algo también onírico. Y también las críticas han sido notables.

—¿Es cierto que en España “Playa de lobos” tuvo poco público (cuarenta mil espectadores)?

—Me contaba el director Veiga que fue lanzada de un modo que no imaginó, incluso no se presentó en los cines de Madrid. Parece que eligieron un distribuidor y se equivocaron. Al poquito tiempo se estrenó Homo Argentum y recaudó creo que 600 mil euros, o sea, que le ha ido bien. Igual los números en los cines de España tienen que ser algo muy especial, para que camine. Pero ellos ya cubren con los subsidios que le dan, con las exenciones impositivas. Hay una política de fomento para seguir firmando que esto es lo que no tenemos nosotros.

—¿Es muy distinto filmar en España que aquí?

—No. Son las mismas cámaras, lentes, no hay nada distinto. Además tenemos el mismo modo de trabajar.

—¿Cómo fue la relación con el actor español, Dani Rovira?

—Es una persona muy agradable y popular allá. Se hizo conocido por las comedias, este género era un desafío para él. Siento que hizo un gran trabajo, está muy bien en su Manu. Me gustó mucho trabajar con Dani y también con Veiga, son hermosas personas.

—¿Cuál sería el secreto para trabajar en cine?

—Creo que tiene que ver la relación que se entabla entre el director y el actor. ¿Cuál es la premisa a buscar? ¿Cuál es el objetivo que se traza? ¿Cómo es el modo de ensayo, la búsqueda del tono? No hay un secreto. Tiene que ver con generar un vínculo con el director. Saber qué busca. Capaz que le encanta hacer puestas con cierta exageración o que estén pasados dos pueblos. El secreto tiene que ir de la mano de lo que quiere. Después, en mi aprendizaje adquirí oficio y me generó más serenidad interpretativa y gestual. Sé que uno puede lograr los mismos objetivos que se trazó cuando comenzaba, pero haciendo mucho menos.

—¿Esa experiencia te la dio la televisión?

—Sí y el cine también. Porque la televisión es otra cosa, la respeto mucho, me gusta pero lamentablemente se ha dejado de hacer.

—¿Sentís la responsabilidad de un público que sabés que te sigue?

—La búsqueda del contenido que puedo encontrar, que me represente y que se identifiquen. No soy una persona que me río sola y vos te quedás afuera. Es muy raro. Mi picardía te la hago cómplice a vos. La frescura en algo que digo me lo vas a saber interpretar, como un gesto pícaro. Creo que hace que tenga cercanía con el espectador de cualquier edad, sexo, posición social o económica.

—¿Hoy cuáles son tus miedos?

—Miedo al paso del tiempo y al no estar intacto como me gusta estar. Le temo al deterioro cognitivo y a tener que depender de otro. Todavía creo que me queda mucho más tiempo. En este momento me siento que soy cien veces más productivo que a los cuarenta años. Hago todo, cine, teatro, televisión y me la paso viajando. Me llegan más propuestas diferentes, heterogéneas, nuevas, que me gustan y me sumo. No digo: “Estoy cansado, no las hago.” Al contrario, me hacen sentir pleno.

—¿Alguna vez pensaste en quedarte a vivir en otro país?

—No. (Es muy rotundo) No me hubiera gustado. En la vida me gusta estar en Argentina.

—¿Te resulta fácil como director correrte de dirigir cuando sólo actuás?

—Soy de respetar al director de turno. Obviamente que también si veo algo lo comparto con el director, pero siempre en privado. Eso lo puedo hacer tanto en el cine como en el teatro. Le doy mi visión, pero siempre acato lo que él quiere. Ni me muerdo si no es lo que yo desearía o imaginaría, “para eso dirigí vos” te van a contestar.

—¿Pensaste o proyectás dirigir cine?

—Es una asignatura pendiente. Tengo ganas.

—No son muchos los actores que compartieron escenario con Alfredo Alcón…

—Fui muy amigo de él. Lo quise mucho y me quiso mucho. Y él me eligió. Lo llamó a Adrián Suar y le comunicó que tenía ganas de hacer comedia y le dijo que quería hacerla conmigo. No me conocía, pero me veía. Fue hermoso, tuve un vínculo tan lindo con él…era una persona maravillosa.