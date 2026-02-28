Ciencia y aventuras en el escenario

La obra infantil Noa, Nu y la ballena, de la coreógrafa Silvina Grinberg, llega al Museo de Ciencias Naturales. Estamos honrados de que este prestigioso espacio, dedicado históricamente a la ciencia y la investigación, sea el escenario de un espectáculo de danza, teatro y música creado para niños y familias.

La obra invita a sumergirse en una divertida aventura donde la curiosidad, el compañerismo y el conocimiento científico se entrelazan para despertar preguntas sobre el amor y el cuidado del medio ambiente. La historia acompaña a dos niños, Noa y Nu, que conducen una estación de radioaventuras. En este programa especial se interrogan sobre el canto de las ballenas, sobre los sonidos que viajan bajo el agua y sobre lo que sucede cuando el ruido humano interrumpe esos mensajes.

Su pasión por el aire libre y su espíritu aventurero los llevan a embarcarse en un viaje hacia el mar. En el camino atraviesan diferentes desafíos, viven múltiples aventuras y finalmente se sumergen en el mundo marino: un universo lleno de vida, colores y sorpresas. Allí buscan entrevistar a la ballena y ofrecerle ayuda.

La presentación de la obra en el Museo de Ciencias Naturales potencia enormemente su mensaje. En un espacio dedicado a la investigación, la conservación y la divulgación pública de las ciencias naturales, el teatro surge como una experiencia viva que nos invita no solo a aprender sobre la naturaleza, sino también a sentirla, escucharla y pensarla como un sistema del que formamos parte. La escena dialoga así con la misión del museo: acercar el conocimiento científico a la comunidad, promover una relación consciente y responsable con los recursos naturales y despertar el disfrute y la curiosidad por la biodiversidad.

Noa, Nu y la ballena es el fruto de una investigación de larga duración de la Compañía Helena, basada en el diálogo entre la biología y la creación artística. El encuentro entre artistas y científicos en residencias y talleres, las lecturas específicas y la Diplomatura en Perspectiva Ambiental en las Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), así como proyectos anteriores como Lugar Secreto, obra en recorrido estrenada en el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y presentada en diversos entornos naturales y reservas del país, forman parte de este proceso. Se trata de una búsqueda que establece un diálogo entre los procesos creativos y los procesos propios de la naturaleza, entendidos como sistemas complejos e interdependientes.

Lejos de estructuras jerárquicas lineales, la vida se organiza a partir de redes de relaciones donde los distintos seres y elementos se afectan mutuamente. Desde esta perspectiva, la obra se encuadra en lo que podríamos llamar una ecología de las prácticas artísticas: una forma de creación colaborativa que no centra al ser humano como protagonista único. Como sugiere Donna Haraway, “tal vez sea hora de dejar que surjan otras voces”: las de las ballenas, el agua, el viento y el sonido. Escucharlas puede abrirnos a una forma de estar en el mundo más empática, alegre y amorosa.

La producción de la obra fue posible gracias al apoyo del Instituto Prodanza, cuyo respaldo es fundamental para el desarrollo del teatro y la producción independiente. Este acompañamiento no solo hace posible la existencia de proyectos artísticos, sino que fomenta una profunda intersección entre las artes escénicas y otros campos como la educación, la ciencia y la salud.

La obra combina danza, teatro, música, radio y ciencia, construyendo una narrativa dinámica y divertida que atrae tanto a niños como a adultos. Noa, Nu y la ballena ha sido presentada en importantes salas del AMBA y recientemente fue nominada a Mejor Obra Infantil en los Premios Getea (UBA) Teatro XXI, reconocimiento que destaca su singular mezcla de lenguajes y profundidad temática.

Hoy a las 17, el Museo de Ciencias Naturales será el punto de encuentro para esta aventura. Una invitación a escuchar el canto de las ballenas, a pensar colectivamente y a recordar que nada tiene fuerza por sí solo: como en los ecosistemas, el movimiento y la vida surgen del vínculo.

*Coreógrafa y directora de Noa, Nu y la ballena.