El Premio Perfil por su aporte al Teatro lo recibió Gabriel Goity por "Cyrano de Bergerac"

En la XIV edición de los Premios Perfil, celebrada este lunes 25 de noviembre en el Museo de Arte Moderno, Gabriel Goity recibió el galardón en la categoría Mejor aporte en Teatro por su interpretación en la obra Cyrano de Bergerac, el clásico de Edmond Rostand.

"Gracias al jurado por esta distinción. Somos muchos en el Cyrano, así que es un orgullo muy grande este premio, así como también ser nominado. Quisiera compartirlo con Gabriela Ricardes, que se rindió amorosamente a mis intensas persuasiones, que logré convencerla y seguimos haciendo El Cyrano. Es un clásico y un honor muy grande para los actores y actrices. Quiero agradecerle a mi abuelo, que me llevó al San Martín en 1977, a Ernesto Bianco, que por culpa de él hicimos El Cyrano, y a mis padres", dijo Goity.

Gabriel "el Puma" Goity recibió el premio Perfil al Mejor aporte en Teatro

La obra, dirigida, traducida y adaptada por Willy Landin, representa para el “Puma” Goity un círculo perfecto en su carrera. Fue esta la obra que giró el destino de su vida y por la cual decidió que se dedicaría a la actuación. De hecho, a los 16 años no se prometió ser actor, sino específicamente interpretar a Cyrano.

Con una prolífica carrera en televisión y cine, el actor oriundo de Morón se impuso en la categoría Mejor aporte en Teatro ante Sebastián Blutrach (productor, Prima Facie, Lo normal), Mariano Pensotti (Felicidades) y Rita Cortese (No tiene un desgarrón).

El jurado estuvo integrado por Federico Jeanmaire, Carlos Rottemberg, Diana Maffía, Isela Costantini, Julio Crivelli, Mateo Salvatto, Luis Tonelli y Diego Golombek.

Gabriel "el Puma" Goity

“Mi relación con Cyrano es de amor, de pasión. Y no tener miedo a ejercerlo. En definitiva, Cyrano va a ser una excusa: vos vas a ver a Cyrano y a escuchar el texto alejandrino, pero lo que te voy a contar es mi vida, escondida, o no tanto… pero cuando esté recitando, voy a estar contando mi dolor, mis alegrías, mis frustraciones, mi amor, todo en la estructura de un verso alejandrino. Pero te voy a contar mi historia, quién era mi abuelo, mis amores y desamores, mis dolores, mis amigos, los que están y los que no están”, dijo Goity en una entrevista reciente.