"El Encargado": venden a más de un millón de dólares el departamento famoso por la serie de Guillermo Francella

El barrio de Belgrano y particularmente la cuadra de Arribeños al 1600, es el escenario principal de la serie El Encargado que estrenará su cuarta entrega a mediados del 2025 por la plataforma Disney plus. La propiedad que se encuentra en venta, es un lujoso penthouse conformado por 9 ambientes y una extensión de casi 400 metros cuadrados. Sus espacios están distribuidos en dos plantas, con pileta y quincho propio.

El interés no sólo está vinculado al éxito que tuvo la ficción, sino también en las características de la unidad , situada en un edificio de la calle Arribeños que fue utilizado como locación secundaria de la tercera y última temporada.

El rodaje de la serie El Encargado en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ayudó a reforzar la estética porteña que atraviesa la historia de Eliseo, el encargado del edificio que maniobra entre secretos, aprietes y tensiones vecinales.

Se trata de un inmueble de grandes dimensiones en el edificio situado en la calle Arribeños 1682/1684, usado como escenario secundario. El edificio tiene toques beige en su fachada y espacios circulares abiertos en su frente de planta baja

Penthouse y dúplex usado como locación de El Encargado 3

El director de Martin Pinus Real State, inmobiliaria que lleva la comercialización del famoso penthouse, Martín Pinus, precisó que “el valor de referencia de la operación es de US$3100 el metro cuadrado, lo que posiciona a la unidad entre las de mayor cotización en el corredor norte porteño”.

Pinus destacó que “el público interesado en este tipo de departamentos suele ser el de familias tradicionales que se mudan desde casas a inmuebles en altura”.



El penthouse ofrece la posibilidad de mantener rutinas ligadas a la vida en casas, como reuniones con amigos y fines de semana en la pileta, sin perder conectividad ni acceso a los servicios del barrio.

Las características más espectaculares del lujoso penthouse que fue locación de El Encargado

La cocina, independiente y de grandes dimensiones, conecta tanto con el comedor principal como con el área de uso diario del penthouse y dúplez ubicado dentro del edificio que se utilizó como set de grabación de El Encargado.También dispone de lavadero, toilette y dependencia de servicio. La doble circulación interna permite un uso cómodo, pensado para la vida familiar.

Comedor principal del lujoso penthouse de El Encargado

El segundo piso, al que se accede tanto desde una escalera de madera como por una entrada independiente, funciona como un área de recreación y privacidad. Allí se ubica un quinto dormitorio en suite, un gran playroom, el quincho con parrilla cubierta y una terraza con pileta propia.

Dicha disposición, otorga a la propiedad una versatilidad que resulta atractiva para familias numerosas o para quienes buscan combinar la vida en la ciudad con comodidades de casa.

