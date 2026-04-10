La serie Moria llegará a Netflix el 14 de agosto de 2026 como una biopic oficial sobre Moria Casán, con aval directo de la propia "one". El estreno está previsto a pocos días de su cumpleaños número 80 y funcionará como punto de partida para un relato que recorre su trayectoria artística y aspectos de su vida privada. La ficción propone una estructura narrativa no lineal y una mirada íntima sobre una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino.

La serie fue anunciada como una historia en la que Casán “abre las puertas a una narrativa donde asume el rol de titiritera de su propia historia”, una definición que marca el tono del proyecto. Lejos de una cronología clásica, la producción propone una mirada fragmentada y autorreflexiva sobre una figura que atravesó -y moldeó- el cine, el teatro de revista y la televisión argentina durante más de cinco décadas.

En ese marco, Netflix difundió imágenes oficiales y piezas promocionales que reforzaron la expectativa. Las fotos revelan caracterizaciones cuidadas y un trabajo estético orientado a recrear distintos momentos icónicos de la carrera de la vedette, mientras que los videos promocionales apelan al humor y a la autorreferencia, elementos centrales del universo Moria.

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La apuesta se completa con un elenco de primer nivel y una estructura narrativa poco habitual: tres actrices interpretan a Moria Casán en diferentes etapas de su vida, lo que permite construir una identidad múltiple, en tensión permanente entre el personaje público y la mujer detrás del mito.

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La trama de Moria: ascenso, escándalos y el detrás del ícono

La serie se sumerge en los orígenes de la carrera profesional de Moria Casán y documenta su vertiginoso ascenso en el mundo del espectáculo. Desde sus primeros pasos como vedette hasta su consolidación como figura central de la cultura popular, la historia recorre los escenarios donde forjó su leyenda.

A lo largo de los episodios, la narrativa abarca sus grandes éxitos en el cine, el teatro de revista y la televisión, sin eludir los conflictos mediáticos y sentimentales que marcaron su trayectoria. La propuesta no busca edulcorar el recorrido, sino exponer las tensiones, rupturas y polémicas que acompañaron su figura pública.

Uno de los ejes centrales es la transgresión entendida como estrategia de supervivencia. La serie plantea a Moria como una mujer que convirtió el escándalo, la provocación y la palabra filosa en herramientas de poder dentro de un sistema históricamente hostil para las figuras femeninas.

La estructura narrativa es innovadora para el género biográfico. En lugar de un relato lineal, la ficción alterna tiempos, miradas y registros, permitiendo explorar la identidad privada de Casán más allá de su célebre “lengua karateca”. El foco está puesto en lo que no se ve: decisiones, miedos, ambiciones y contradicciones.

Griselda Siciliani encarna a Moria Casán en la adultez, en el momento de su consolidación como figura pública.

Las distintas etapas de su vida están encarnadas por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Cada una aporta un registro propio para construir un mismo personaje en transformación constante.

Sofía Gala interpreta a la Moria joven, en los años iniciales de su carrera, con una estética de vedette clásica, transparencias y tocados que remiten a sus primeras apariciones. Griselda Siciliani encarna la adultez, en el momento de consolidación de su figura pública, mientras que Cecilia Roth representa a la Moria de la era televisiva masiva, vinculada a su paso por programas de alto impacto como Showmatch.

La serie también funciona como un homenaje explícito a la cultura popular argentina, subrayando la vigencia de Moria Casán como figura central del imaginario colectivo y como protagonista activa de los grandes cambios del espectáculo local.

Producción, elenco y el detrás de escena de la biopic

Moria está dirigida y guionada por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment. La producción ejecutiva cuenta con la participación de Armando Bó, junto a Natacha Cervi, Mercedes Reincke y Ezequiel Olemberg.

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El rodaje se realizó entre octubre de 2025 y enero de 2026, con locaciones principales en Buenos Aires y Mar del Plata. La primera temporada tendrá ocho episodios y abrirá con el capítulo titulado La niña de barro, una referencia directa a los inicios de la protagonista.

El elenco se completa con Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, Micaela Riera como Susana Giménez, Luis Machín como Carlos A. Petit, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, entre otros personajes clave del espectáculo argentino.

Como parte de la campaña de lanzamiento, la división argentina de Netflix presentó la serie dentro de sus adelantos de ficción para 2026, con piezas promocionales protagonizadas por Lorena Vega en su personaje de Fernanda, la psicóloga de la serie Envidiosa. Por su consultorio desfilaron las actrices que interpretan a Moria y la propia Casán, en intercambios cargados de humor y autorreferencias.

En uno de esos cruces, Sofía Gala expresó: “Tuve que interpretar a mi mamá cuando era joven, tuve que tener sexo y enamorarme de mi padre. Básicamente, tuve que tenerme a mí misma”. Ante eso, Moria intervino: “Imaginate si es loco para ella lo que es para mí. Lo mío ya es demencial”, provocando un cruce desopilante entre madre e hija.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan las distintas etapas de la vida de Moria Casán.

Griselda Siciliani también ironizó sobre el proceso: “Lo que nos está pasando es que no podemos parar de hablar con frases de Moria Casán”, mientras que Cecilia Roth sumó, en plena escena improvisada: “Si querés llorar, llorá, mi amor”, en una secuencia que reforzó el tono meta de la promoción.

La propia Moria Casán celebró el proyecto con una definición contundente: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Cecilia Roth, por su parte, detalló el desafío actoral: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas”, y agregó que su objetivo es “descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria”.

Griselda Siciliani definió su experiencia como “una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia”, mientras que Sofía Gala sintetizó el proyecto desde lo personal: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.