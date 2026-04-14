AmCham 2026: Patricia Bullrich alentó a los empresarios a que "hagan sindicatos por empresa"

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, participó del encuentro de AmCham Summit 2026, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde afirmó que en el Congreso “se están planteando leyes que garantizan la inversión privada y dan seguridad política”. En ese marco, convocó al empresariado a que “hagan sindicatos por empresa”.

Durante un intercambio que compartió con el senador correntino Eduardo Vischi, de la Unión Cívica Radical (UCR), a quien reconoció por su acompañamiento en iniciativas legislativas, sostuvo que las normas de Modernización Laboral y Glaciares, sancionadas en el Congreso, “permiten ampliar la productividad del país”.

“Ahora ustedes (los empresarios), tienen que convertir las leyes en realidad. La modernización laboral está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense. Anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento”, afirmó Bullrich.

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La legisladora reforzó ese planteo con un llamado directo a la acción: “Anímense a armar lo que hoy es muy importante, que es esta capacidad de poder tener el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes, existe la inocencia fiscal. Saquen los dólares de los colchones y de la caja fuerte e inviertan, que la Argentina hoy tiene estabilidad”.

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Sobre la reforma laboral y la Ley de Glaciares: “Se amplía el territorio productivo”

Bullrich remarcó que “en cuanto a la Ley de Modernización Laboral, todos los gobiernos de carácter republicano intentaron algún cambio laboral y ahora se logró”. En esa línea, explicó que la normativa no solo introduce modificaciones en el plano laboral, sino que también incorpora incentivos vinculados a la inversión.

Además, adelantó que el Congreso avanzará con la discusión de la Ley de Garantía de la Propiedad Privada, con el objetivo de frenar usurpaciones y limitar el alcance de la utilidad pública a casos estrictamente necesarios.

Sobre la modificación de la Ley de Glaciares, la dirigente señaló que la iniciativa amplía las posibilidades productivas sin afectar cuencas hídricas. “Con la reforma de la Ley de Glaciares se amplía el territorio productivo sin tocar de ninguna manera las cuencas de agua. Sin embargo, nuestro horizonte productivo es mucho más importante, con áreas mucho más amplias para la minería, para los productos frutihortícolas, o para el turismo, por ejemplo. Esa es una ley que salió, que ya se votó, que fue realmente importante haberla logrado”, sostuvo.

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“No puede haber provincias con impuestos mucho más altos que otras”

En relación con la agenda legislativa, Bullrich indicó que el objetivo del oficialismo en el Senado, en coordinación con Diputados, consiste en “lograr que los acuerdos internacionales salgan por unanimidad” para evitar modificaciones ante cambios de gobierno. Como ejemplo, mencionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que “prácticamente fue votado por unanimidad”, con excepciones mínimas.

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En otro tramo de su exposición, cuestionó la estructura tributaria argentina y planteó la necesidad de unificar criterios fiscales. “No puede haber 24 sistemas distintos” ni “aduanas internas”. “No puede haber provincias que tengan impuestos mucho más altos que otras”, explicó.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema coordinado entre jurisdicciones: “Tiene que haber una armonización. El federalismo es cooperativo porque el que invierte, lo hace en una nación, aunque vaya a una provincia. Este primer concepto es fundamental para entender que esta cooperación federal debe darse en todos los órdenes. Tenemos diferencias enormes entre las distintas provincias y las municipalidades que convierten impuestos en tasas encubiertas”.

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“Por eso, las provincias tenemos que cooperar en orden, en seguridad jurídica, en condiciones de inversión, en impuestos, porque si bajamos impuestos a nivel nacional, hay que bajarlos en las provincias y en las municipalidades. Porque el costo país se forma en los tres niveles. Ese es el gran desafío que tenemos en este momento, un federalismo cooperativo”, agregó.

Para cerrar, Bullrich agradeció “a todos los que acompañan los proyectos del Ejecutivo” y destacó que el oficialismo apoyará iniciativas de otros espacios políticos, “especialmente de la UCR”.

NG/AF