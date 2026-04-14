La inflación de marzo marcó 3,4% según el INDEC

La inflación de marzo marcó 3,4% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En lo que va del año, acumuló 9,4%.

En cuanto a las categorías, "los precios Regulados tuvieron el mayor incremento (5,1%) por incremento de las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por el IPC núcleo (3,2%) - con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas con el turismo y al cambio en indumentaria que compensaron caídas de precios de verduras y frutas", describió el INDEC.

La división con mayor aumento en marzo fue Educación (12,1%) en función del inicio de clases. Le siguió Transporte (4,1%) por la suba en combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados (6,9%).

Las divisiones con menores variaciones fueron Bienes y servicios diarios 81,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).