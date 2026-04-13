Tarifa Social SUBE 2026: quiénes pueden acceder al 55% de descuento en colectivos en abril

En medio de un contexto económico desafiante y con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público, el Gobierno nacional mantiene vigente en abril de 2026 el beneficio de la Tarifa Social de la SUBE, que permite a millones de usuarios acceder a un descuento del 55% en el valor del boleto de colectivo. La continuidad de este beneficio resulta clave para amortiguar el impacto en los sectores más sensibles de la población.

El beneficio se aplica automáticamente en la tarjeta registrada a nombre del titular que cumpla con los requisitos correspondientes. Para acceder, es fundamental tener los datos personales actualizados y la tarjeta correctamente vinculada, ya que el sistema cruza información con las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

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Autoridades del sistema SUBE han enfatizado que la Tarifa Social Federal “es un alivio directo para los usuarios que más lo necesitan” y subrayaron la importancia de mantener la tarjeta correctamente registrada para garantizar el acceso al descuento sin contratiempos.

Tarifa Social SUBE abril 2026

Para obtenerlo, primero hay que generar un PIN de seis dígitos desde mi ANSES, dentro del apartado “Programas y beneficios”. ¿Qué grupos sociales pueden acceder al beneficio?

Quiénes pueden acceder al 55% de descuento en el boleto de colectivo a través de la Tarifa Social SUBE

- Jubilados y pensionados

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

- Titulares de la Asignación por Embarazo

- Beneficiarios del programa Progresar

- Personas que perciben Seguro de Desempleo

- Trabajadores de casas particulares registrados

- Veteranos de la Guerra de Malvinas

- Monotributistas sociales

- Beneficiarios de programas sociales nacionales y provinciales

- Personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

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La rebaja se aplica automáticamente al validar el viaje con la tarjeta SUBE registrada, siempre que el titular cumpla con los requisitos sociales y previsionales establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Tarifa Social SUBE

Tarifa Social Federal en SUBE: el beneficio se mantendrá sin necesidad de renovación

En términos prácticos, el descuento del 55% significa que si un boleto mínimo cuesta, por ejemplo, $1.000, el beneficiario pagará alrededor de $450 al validar su viaje. El sistema fue diseñado para mantenerse activo mientras el titular conserve su condición ante ANSES, sin necesidad de renovaciones periódicas.

PM/ff