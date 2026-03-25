SUBE: buscan implementar la gratuidad para personas con discapacidad

El Gobierno nacional avanza en la implementación de un sistema que garantice la gratuidad del transporte público para personas con discapacidad a través del sistema SUBE tras la aprobación de la Resolución 415/2026 del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. La normativa, publicada recientemente, sienta las bases para un esquema de acceso universal que busca eliminar barreras económicas en la movilidad diaria.

La disposición establece lineamientos para articular políticas sanitarias con medidas de inclusión social, al reconocer que el acceso al transporte es un factor determinante en la calidad de vida de los ciudadanos con necesidades especiales. En ese marco, se promueve la coordinación entre organismos nacionales para facilitar el traslado hacia centros de salud, espacios educativos y ámbitos laborales.

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Desde la Secretaría de Capital Humano destacaron que la iniciativa se encuentra en una etapa de implementación progresiva. “Esta resolución nos permite avanzar en una política integral. La gratuidad en el transporte no es solo un beneficio económico, sino una herramienta concreta para garantizar derechos”

SUBE: gratuidad del transporte público para personas con discapacidad

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Se analiza articular la iniciativa con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que permitiría validar el acceso al beneficio directamente en el sistema SUBE. Actualmente, existen beneficios parciales o específicos según la jurisdicción, pero no un esquema unificado de gratuidad total a nivel nacional.

El eje central del esquema será la interoperabilidad de sistemas estatales, en particular la vinculación del CUD con la base de datos de SUBE. De esta forma, se busca que el beneficio se active automáticamente, sin necesidad de trámites presenciales ni gestiones adicionales por parte de los usuarios.

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Aunque se trata de un proyecto ambicioso que apunta a “eliminar una barrera estructural”, la Secretaría de Capital Humano aclaró que se encuentra en una etapa de evaluación presupuestaria y de implementación progresiva.

“Sabemos que implica un esfuerzo fiscal importante, pero entendemos que es una prioridad. Estamos avanzando en una solución integral que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad”, sostuvieron desde la cartera del Gobierno nacional.

Actualmente, el acceso a tarifas diferenciadas o gratuidad depende de regulaciones locales, lo que genera desigualdades entre provincias y municipios.En este sentido, la resolución 415/2026 apunta a unificar criterios a nivel nacional y garantizar que el derecho al transporte gratuito sea efectivo en colectivos, trenes y subtes, especialmente en regiones de alta demanda en el AMBA.

Gratuidad del transporte público para personas con discapacidad

“La simplificación es clave. Queremos que las personas accedan al beneficio de manera directa, sin burocracia ni demoras. Estamos trabajando para que el sistema sea eficiente y transparente”, expresaron desde el organismo público del Poder Ejecutivo nacional.

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Su implementación también presenta desafíos, principalmente en términos de financiamiento y coordinación entre jurisdicciones. El Gobierno analiza mecanismos de compensación para las empresas de transporte, con el objetivo de sostener el sistema sin afectar la calidad del servicio.

Especialistas en políticas públicas destacan que una medida de este tipo podría tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas con discapacidad. “La movilidad es un derecho habilitante. Sin transporte accesible, el resto de los derechos se vuelve difícil de ejercer”, señalaron

PM