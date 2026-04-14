El riesgo país baja hasta el borde de perforar los 500 puntos y las acciones argentinas operan mixtas

En el plano local las acciones argentinas operan mixtas mientras que los bonos cotizan al alza, a la espera del dato de inflación. También cae el riesgo país. En ese contexto, los mercados globales operan con un sesgo positivo, impulsados por la expectativa de una salida diplomática en Medio Oriente, aun cuando Estados Unidos avanzó con un bloqueo sobre puertos iraníes. En ese contexto

En el ámbito local hay expectativa por el dato de inflación mensual que publicará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Según estimaciones de consultoras, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado una suba cercana al 3% mensual, levemente por encima del 2,9% de febrero, lo que confirma la persistencia de las presiones sobre los precios.

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Así, los ADRs argentinos en Wall Street operan con subas generalizadas lideradas por Loma Negra e Irsa con avances de 1,9% y 1,8%, respectivamente. En el otro extremo, Transportadora Gas del Sur cae 3,3%

Por otra parte, el S&P Merval cotiza a 2.970.476,23 unidades, mientras que en dólares cae 0,3% a 2.029,15 puntos. En la jornada del lunes, el S&P Merval cerró a 2.991.781,46​ unidades, mientras que en dólares escaló 0,2% a 2.039,26 puntos.

Las acciones argentinas que más suben en Nueva York son Banco de Valores​​ con el 4,4%, seguido por Irsa con 2,5%. En el otro extremo las que más caen son Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte.

Por el lado de los bonos en dólares, se ve una suba generalizada, en especial el AL41D y el GD35D,que suben 0,8% y 0,6% respectivamente. En ese contexto, el riesgo país cae 2,1% en el día para ubicarse en torno a los 517 puntos básicos.

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 14 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.325 para la compra y a $1.375 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.349. El dólar Blue cotiza a $1385 para la compra y a $1.405 para la venta.

Mercados globales

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,55%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,96%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,38% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Axon Entreprise (+6,4%), SouthWest Airlines (+5,6%) y Oracle (+5,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CarMax (-12,9%), Wells Fargo&Co (-4,84%) y Corning (-3,89%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,3%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,37% y el CAC francés acompaña con 0,98%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,23%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,82%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,95%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,74% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,44%.

Por otra parte, los futuros del crudo Brent bajan un 3,8%, hasta los US$ 95,53 por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense WTI cae un 6%, hasta los US$ 97,44 por barril.

Previsiones del FMI para Argentina

El Fondo Monetario Internacional(FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación, en un deterioro de las condiciones general del país.

El organismo prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa. Para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4%.

INDEC publica la inflación de marzo que perforaría el 3%

Este martes el INDEC publicará el dato de inflación de marzo y el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que estará por encima del 3%. En una entrevista con Salvador Di Stéfano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro atribuyó la aceleración a un “shock” asociado al petróleo por el conflicto geopolítico en Medio Oriente y a otros efectos estacionales de marzo, como educación y transporte, pero aseguró que desde abril comenzará una nueva etapa de desinflación. Incluso se permitió ser más que optimista "Se vienen los mejores meses", aseguró.

Más allá del mensaje oficial, lo relevante es que el mercado también recalibró sus pronósticos. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicado el 8 de abril, ubicó la inflación esperada para marzo en 3%, medio punto por encima del sondeo previo. Incluso el Top 10 de analistas que mejor vienen anticipando el índice la ubicó en 3,1%. Para abril, en cambio, el REM ya proyecta una moderación.

En ese marco, las estimaciones privadas se movieron en una franja que va de 2,7% a 3,3%.

FN