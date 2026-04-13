En el plano local, la mayoría de las acciones argentinas cotizan a la baja mientras que los bonos operan mixtos, ante el fracaso de las negociaciones en Medio Oriente. Los precios del petróleo se dispararon y volvieron a superar los US$ 100, luego de que Estados Unidos decidió imponer un bloqueo al transporte marítimo iraní.

La medida de Estados Unidos, destinada a ejercer presión sobre Teherán, deja en el aire un frágil alto el fuego y sin un final a la vista para el estrangulamiento de las exportaciones energéticas de Medio Oriente.

Luis Caputo viaja a Washington con la revisión del FMI todavía abierta y pide más ajuste puertas adentro

Los ADRs argentinos en Wall Street operan con subas generalizadas lideradas por Ternium y Pampa Energía con avances de 1,5% y 1,1%, respectivamente. En el otro extremo, Cresud cae 1,5% Por otra parte, el S&P Merval cerró a 2.998.770 unidades, mientras que en dólares escaló 0,2% a 2.035,18 puntos.

Por otra parte, el S&P Merval sube 0,3% en el día y llega a 3.008.091,77 puntos en pesos. En dólares sube 0,7% y llega a 2.048,58 puntos. En la jornada del viernes, el S&P Merval cerró a 2.998.770 unidades, mientras que en dólares escaló 0,2% a 2.035,18 puntos.

Las acciones argentinas que más suben en Nueva York son Ternium Argentina con el 1,9%, seguido por Transener con 1,5% En el otro extremo, Loma Negra cae 2,4% y Cresud, 2,1%.

Por el lado de los bonos en dólares, se ven avances en el AL35 y el AL41 mientras que caen el GD46 y el AL29. En ese contexto, el riesgo país cae 2,2%% en el día para ubicarse en torno a los 541 puntos básicos.

En Wall Street, por su parte, el panel líder, el S&P 500, cae 0,08%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,04%. A su vez, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% a la baja.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo sube más de 4,73% y alcanza los US$ 101,05, mientras que el crudo Brent con entrega en junio avanza 4,7% hasta los US$ 100 por barril. El salto respondió al temor del mercado por una nueva interrupción en la oferta global de crudo.

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 13 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.370. El dólar Blue cotiza a $1375 para la compra y a $1.395 para la venta.

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en dos años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En la rueda del viernes, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 457 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas aumentaron y llegaron a los US$ 45.431 millones, con una suba de US$ 279 millones respecto a la última jornada. La suma que adquirió el Central representa la más alta de los últimos dos años, detrás del 4 de abril de 2024, cuando la autoridad monetaria compró US$ 468 millones. Así, el BCRA vuelve al terreno positivo de reservas netas, llegando a US$ 323 millones.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 63 ruedas y suma compras por US$ 5.421 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.039 millones.

El economista jefe de Adcap, Federico Felippini, comentó en redes sociales que el BCRA realizó "la compra más grande desde principios del 2024, y duplica la máxima compra del 2026. Aunque esta aceleración sorprendió, es consistente con una mayor liquidación del agro, así como de lo que queda pendiente de las colocaciones de principios de año mientras que la demanda (de importaciones + atesoramiento + dividendos) se mantiene muy contenida".

Desde Cohen Aliados Financieros destacan que "el BCRA aceleró la compra de divisas en el mercado oficial, al tiempo que sumó reservas brutas y el tipo de cambio oficial cayó por tercera rueda consecutiva".

Respecto a la caída del tipo de cambio a pesar de la compra de dólares por parte del BCRA, el ministro de Economía, Luis Caputo, comentó lo siguiente: "Si el BCRA no comprara US$ 100 millones por día, el dólar estaría a $1.100".

FN