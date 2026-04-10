Suben acciones y bonos ante la esperanza de una tregua definitiva en Medio Oriente

Las acciones y bonos argentinos muestran señales de recuperación este viernes 10 de abril mientras el mercado se mantiene expectante ante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para comprobar si la tregua se mantendrá. Por otro lado, el petróleo va camino a su mayor caída semanal en nueve meses.

Los ADRs argentinos en Wall Street operan con subas generalizadas de hasta 4%, lideradas por Supervielle, BBVA (3,2%), y Banco Macro (1,6%). Por otra parte, el S&P Merval sube un 1,3% y llega a 3.035.942,50 puntos en pesos. Además se eleva 1% en dólares y llega a 2.053,46 puntos.

En la jornada de ayer jueves, el S&P Merval cerró con una variación negativa del 0,4% a 2.999.607,52 puntos en pesos, y una de 0,3% a 2.030,38 puntos en dólares.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3% en marzo, con fuerte impacto de educación y combustibles

Las acciones argentinas que más suben en Nueva York son: Banco Supervielle (3,6%), BBVA (3%), y Cresud (2,6%).

Los bonos en dólares suben hasta 0,7%, encabezados por el AE38D, seguido por el AL41D y el AL29D. En ese contexto, el riesgo país retrocede 0,7% para ubicarse en torno a los 553 puntos básicos. En el mes, el índice económico acumula un retroceso del 10,4%.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,08%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,36%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,27% a la baja. En lo que va de la semana, el Nasdaq sube 4,3%, el S&P 500 acompaña con +3,68% y el Dow Jones le sigue con +3,61%.

Este viernes, el crudo Brent sube 0,08%, hasta los US$ 96,07 por barril y se encamina a una pérdida de alrededor del 12% esta semana. De manera similar, el crudo WTI de EEUU también sube 0,6% hasta los US$ 98,41 y también exhibe un retroceso semanal del 12%.

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 10 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.373. El dólar Blue cotiza a $1365 para la compra y a $1.385 para la venta.

El Gobierno relajó el cepo cambiario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió este jueves la Comunicación "A" 8417, que introduce cambios significativos en el acceso a divisas, flexibilizando el cepo, y las obligaciones de liquidación para diversos sectores de la economía. La normativa, que lleva la firma de la autoridad monetaria, apunta a simplificar operaciones tanto para personas humanas como para el sector corporativo.

Una de las medidas de mayor impacto directo para el público general es la eliminación de las restricciones financieras para quienes viajan fuera del país. Para los viajeros en el exterior, el BCRA decidió eliminar el límite de US$ 50 en efectivo con tarjeta de crédito en cajeros automáticos.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3% en marzo, con fuerte impacto de educación y combustibles

Para los individuos que exportan servicios o bienes, la resolución trae una simplificación administrativa clave. La normativa establece que las personas humanas quedarán "exceptuadas de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de bienes", siempre que cumplan con los plazos normativos y las mismas condiciones que rigen actualmente para los servicios. Es decir que no deberán "pesificar" los ingresos en dólares.

Además, se decidió "extender a todos los conceptos de servicios la excepción a la obligación de liquidación de cobros de exportaciones de servicios que realicen personas humanas".

Esto representa un beneficio directo para el sector de los profesionales independientes o "freelancers" que trabajan para el exterior, al permitirles mayor libertad en el manejo de sus ingresos en divisas.

FN / lr