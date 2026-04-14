La inflación mayorista en EE.UU. subió menos de lo esperado pese al impacto de la guerra en Irán

Los precios mayoristas en Estados Unidos subieron menos de lo esperado en marzo, a pesar del fuerte aumento de los costos de la energía vinculado a la guerra con Irán.

El índice de precios al productor subió un 0,5% tras un aumento revisado del 0,5% en febrero, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el martes. Un indicador subyacente, que excluye alimentos y energía, registró un incremento de solo un 0,1%.

La inflación en los Estados Unidos marcó 3,3% en marzo, el valor más alto en casi dos años

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Los datos de precios al productor siguen a las cifras de la semana pasada que mostraron que los precios al consumidor en EE.UU. se dispararon en marzo debido al fuerte aumento de la gasolina, aunque la inflación subyacente se ubicó por debajo de las estimaciones. Si bien el impacto inicial para los consumidores se limita en gran medida a la energía, las empresas podrían enfrentar mayores costos en una amplia gama de insumos industriales por las disrupciones en la producción y el transporte derivadas de la guerra en los próximos meses.

La Oficina de Estadísticas Laborales indicó que un alza de casi el 16% en los precios de la gasolina explicó cerca de la mitad del aumento en los precios de los bienes, que registraron su mayor avance desde agosto de 2023. Los precios de los servicios variaron poco, pese a un fuerte incremento en los costos de transporte y almacenamiento.