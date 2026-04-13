Estados Unidos anunció un nuevo ataque contra "narcoterroristas" en el Pacífico: cinco muertos

El ejército de Estados Unidos anunció este domingo que mató a cinco hombres al menos, a quienes identificó como "narcoterroristas", en una operación militar que hundió dos embarcaciones en el Pacífico oriental y en el marco de una campaña contra el tráfico de drogas, el sábado.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas", afirmó el Comando Sur (SOUTHCOM) del Ejército estadounidense a través de un posteo en su cuenta de la red social X. Aseguró que estaba confirmado por fuentes de inteligencia que las embarcaciones estaban involucradas en operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

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En el posteo se reportó también la muerte de cinco hombres, llamados "narcoterroristas". El primer ataque se cobró la vida de dos, y un tercer tripulante sobrevivió. El segundo mató a otros tres.

El comunicado concluye: "Tras los enfrentamientos, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente", y agrega: "Ninguna fuerza militar de Estados Unidos resultó herida".

El posteo va acompañado por un elocuente video de origen militar que muestra los momentos precisos de los ataques a los barcos.

La Operación Lanza del Sur ya se cobró 168 víctimas fatales

Desde su inicio a fines de 2025, la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de Estados Unidos acumula ya 168 muertes en ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. Comenzó en el Caribe —cerca de las costas de Venezuela— en el marco de la presión del Gobierno de Donald Trump contra el de Nicolás Maduro, pero en febrero pasado se extendió al Pacífico Oriental. Según los registros oficiales de SOUTHCOM y conteos independientes, estas muertes se produjeron en decenas de “ataques cinéticos letales” contra lanchas que, según la inteligencia estadounidense, transportaban drogas y eran operadas por organizaciones designadas como terroristas.

La cifra incluye tanto las personas fallecidas en el impacto inmediato como aquellas que se presume muertas tras operaciones de búsqueda y rescate fallidas. La operación sigue en curso y genera polémica por el alto número de víctimas, así como múltiples denuncias y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de Gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales.

MB/ML