Irán evalúa pausa en envíos por Ormuz para evitar escalada en conflicto con EE.UU.

Irán está considerando una pausa a corto plazo en los envíos a través del estrecho de Ormuz para evitar poner a prueba el bloqueo de Estados Unidos y echar por tierra una nueva ronda de negociaciones de paz, según una persona con conocimiento de las deliberaciones de Teherán.

Esta posible pausa refleja el deseo de evitar una escalada inmediata en una coyuntura diplomática delicada, mientras Washington y Teherán ultiman los detalles logísticos para otro encuentro presencial, señaló la fuente, que pidió no ser identificada dado que las deliberaciones son privadas.

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“Si Irán efectivamente hace una pausa en los envíos, sería una señal de que su gobierno también busca la desescalada y evitar la reanudación de la guerra abierta”, dijo Rachel Ziemba, investigadora sénior en el Center for a New American Security. “Suspender los envíos aumentaría temporalmente las interrupciones en el mercado petrolero, aunque los mercados globales probablemente se centren más en la posibilidad de un acuerdo que en la interrupción a corto plazo”.

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La embajada de Irán en el Reino Unido y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

EE.UU. e Irán evalúan nuevas negociaciones para extender el alto al fuego, informó Bloomberg el lunes, mientras el presidente Donald Trump sigue adelante con un bloqueo naval para frenar las exportaciones de petróleo de la República Islámica. El objetivo es mantener nuevas conversaciones antes de que la tregua expire la próxima semana.

Según personas familiarizadas con el asunto, suspender la actividad marítima durante varios días se considera una medida posible y pragmática para prevenir un incidente que podría socavar los frágiles esfuerzos diplomáticos por reactivar las conversaciones.

Según indicaron, la estrategia de Irán sigue siendo incierta. La Guardia Revolucionaria Islámica del país podría modificar rápidamente el rumbo, por ejemplo, intentando demostrar que EE.UU. puede ser desafiado sin consecuencias, una medida que pondría en riesgo la vía diplomática.

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Los operadores petroleros siguen de cerca cualquier tránsito de naves por el crucial estrecho de Ormuz, mientras Teherán bloquea casi todos los envíos no iraníes y EE.UU. aplica ahora su propio bloqueo.

Los futuros del petróleo cayeron tras conocerse la noticia. El Brent cayó alrededor de US$1,20 por barril para cotizar en torno a US$98 por barril.

El mercado petrolero necesita urgentemente barriles físicos y, hasta ahora, Irán ha sido prácticamente el único país en enviar crudo a través de esta vía durante el conflicto. Sin embargo, para los mercados de futuros, la paz es clave para que los precios vuelvan a bajar.

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Una pausa en los envíos pondría de relieve el delicado equilibrio que busca Irán entre mostrar firmeza y evitar una confrontación que cierre la puerta a una salida diplomática.

“No creo que sea una gran concesión por parte de Irán, pero podría servir como una medida de generación de confianza antes de la próxima ronda de conversaciones”, afirmó Aniseh Bassiri Tabrizi, analista sénior con sede en Abu Dabi en Control Risks. “En ese sentido, probablemente haya más para ganar que para perder para Teherán si solo detienen los envíos durante unos días”.