Relación Trump-Meloni se quiebra por guerra en Irán y dichos sobre el Papa

El presidente Donald Trump arremetió contra la primera ministra italiana y antigua aliada política, Giorgia Meloni, profundizando una ruptura por su oposición a la guerra en Irán y las críticas del mandatario al papa León XIV.

En una entrevista de seis minutos con el diario italiano Corriere della Sera, Trump dijo que no hablaban “desde hace mucho tiempo”. Sus declaraciones representan un giro casi total respecto de su postura previa sobre Meloni, a quien alguna vez describió como una “hermosa joven” que “conquistó” Europa.

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“Estoy sorprendido por ella”, dijo el mandatario en comentarios publicados en italiano. “Pensé que era valiente, estaba equivocado”.

El intercambio evidenció el deterioro de la relación desde que Italia rechazó el uso por parte de Estados Unidos de una base en Sicilia para realizar operaciones militares en la guerra en Irán. El martes, Meloni congeló un acuerdo de cooperación militar con Israel en un intento por tomar distancia del conflicto en Medio Oriente.

El conflicto también se volvió personal. El domingo, Trump atacó al pontífice, calificándolo de “débil frente al crimen y terrible en política exterior”. Al día siguiente, Meloni calificó esas declaraciones de “inaceptables”.

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En la entrevista con Corriere, Trump afirmó que es Meloni “quien es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y permitiría que destruya Italia en dos minutos, si pudiera”.

“Meloni no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a eliminar el arma nuclear”, declaró a Corriere. “Es muy distinta de lo que pensaba”.

“Ella simplemente dice que Italia no debería involucrarse. Incluso si Italia obtiene su petróleo de allí, incluso si Estados Unidos es muy importante para Italia. No cree que Italia deba involucrarse”, añadió Trump. “Cree que EE.UU. debería hacer el trabajo por ella”.