Gabriel Ben Tasgal: “Irán se está moderando y no quiere continuar con el conflicto bélico”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Gabriel Ben Tasgal analizó el escenario en Medio Oriente y aseguró que “puede ser que estemos viendo una especie de transición hacia una dirigencia un poquito más racional” en Irán. En ese marco, afirmó que el régimen “no quiere abrir otro frente” y que su comportamiento reciente indica que “no quiere conflicto bélico armado”, en medio de la presión económica de Estados Unidos y las tensiones con Israel.

Gabriel Ben Tasgal es periodista, politólogo, escritor y conferencista especializado en conflicto de Medio Oriente, graduado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con estudios en instituciones como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Autónoma de Barcelona y la USS. El director de Hatsad Hasheni, La cara de la verdad, una organización dedicada a combatir la desinformación sobre Israel.

Me gustaría un balance de la última vez que hablamos, con todo lo que cambió allí, tanto en Irán como en Israel y el Golfo en general.

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Estoy un poco sorprendido para bien de la reacción de Irán, porque empezamos esta guerra con Irán siendo gobernada por radicales islámicos clericales y después el poder, por lo visto, pasó a la Guardia Revolucionaria, pero su rama más radical. Y ahora puede ser que estemos viendo una especie de transición hacia una dirigencia un poquito más racional, con el ministro de Exteriores, el presidente del Parlamento y también el presidente del país Pezeshkian. Estas personas creo que fueron las que impulsaron aceptar una pequeña elevación de bandera blanca para evitar que Donald Trump los atacase en el ultimátum. Lo hicieron a último momento, pero lo hicieron. Es cierto que después, cuando negociaron, no se dieron lo suficiente según Estados Unidos, pero puede ser que estemos en un momento de transición digno de valorar.

Por lo que veo, usted es optimista, no toma este plazo de tiempo como una continuación de la negociación.

No, yo lo que creo es que el presidente Donald Trump ha hecho una jugada muy interesante. Ha bloqueado el estrecho Ormuz. Lo que está haciendo es ahogando económicamente Irán. Lo hace perder entre 60 millones y 160 millones de dólares por día. Ahora, mi pregunta es: cuando el mundo necesita crudo, ¿a dónde compra si no está Irán? Entre otros, a Estados Unidos.

O sea que, en ese sentido, Estados Unidos triunfa, gana. Está ahogando al régimen iraní sin disparar balas. También es bueno. Estabiliza los mercados porque transmite que no estamos en guerra, aunque lo estamos. Todo indica, si seguimos esta lógica, que el régimen está siendo presionado no por la fuerza bélica, sino por otro tipo de fuerza. Esto puede terminar en un desenlace positivo, que sería que el régimen iraní entregue 460 kg de enriquecido al 60% o que eso comprometa cosas que por ahora no lo hizo.

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Lo veo bien optimista respecto de la resolución futura, porque sería un triunfo arrollador si realmente entregan todo el uranio enriquecido. Usted recuerde que hace pocas semanas estaba en discusión que se estaban enviando marines para ver cómo entrar dentro de Irán para tomar ese uranio enriquecido, lo que resultaba una misión casi imposible. O sea que hoy Irán lo entregue, sería un triunfo arrollador por parte de Estados Unidos.

Yo propongo cuatro variables. La primera: ¿entregará o no entregará el uranio enriquecido? Dos: ¿se comprometerá a dejar de desarrollar programas nucleares con fines militares? Tres: ¿se comprometerá también a terminar con la fabricación de misiles balísticos como hizo hasta ahora? Y cuatro: ¿se comprometerá al libre paso por el estrecho Ormuz? Si la respuesta a las cuatro es sí, a través de la presión del cierre que está haciendo Estados Unidos ahora, bueno, Irán fue derrotada.

Entrevistando a analistas de Medio Oriente, a distintos constructores de subjetividad, colegas suyos, hay quienes nos marcaban una contradicción. Usted me puede aclarar si es correcta o no: que entre los pedidos de Estados Unidos era también que no enriquecieran uranio, no ya solo para fines militares, sino para fines energéticos, mientras que al competidor histórico, que es Arabia Saudita, sí se le estaba permitiendo enriquecer uranio con fines pacíficos. ¿Es correcto esto? Y, si así fuera, ¿usted cree que Irán podría aceptar que estuviera prohibido algo que para su competidor Arabia Saudita estuviera permitido?

La palabra clave acá es taquía, que en árabe significa ocultar la verdad. En otras palabras, mentir. Irán ha mentido. Porque que se le permita enriquecer uranio, incluso para temas civiles, que es uranio enriquecido al 3,5 al 5%, es un derecho que cualquier nación posee, porque encima Irán firmó el tratado de no proliferación nuclear. La pregunta es: ¿van a permitir que Irán haga lo que hacen todas las naciones si desde hace años viene violando lo que se comprometió? Ahí hay una diferencia fundamental.

Si Arabia Saudita estuviese enriqueciendo uranio al 20%, al 50%, al 60, como lo ha hecho Irán, también elevaría un montón de dudas. Ahora, Irán puede, debido a su tradición de mentir, podría perfectamente recibir el uranio ya enriquecido si su intención es civil. Creo que Irán va a tener que demostrar durante muchos años que es digno de confianza.

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.O sea, se le pediría a Irán que no enriquezca uranio ni siquiera para cuestiones civiles.

Hoy, de ninguna manera pienso que Irán, el concepto de taquía es un concepto muy asentado en la cultura islámica chiita, y como pienso que mentir es parte de la norma, hoy creo que no merece gran confianza. Puede ser que dentro de un tiempo sí, y en ese caso estaría cumpliendo el tratado de no proliferación nuclear y no veo ningún problema para que enriquezca uranio al 3,5%, siempre y cuando los agentes de la Organización Internacional de Energía Atómica puedan entrar y salir libremente, como en el resto de los países, para verificar que no están haciendo trampa.

¿Le resulta factible entonces que terminen los combates?

Hay un deje de esperanza. Veo algo de esperanza, y es lo siguiente. El aliado, el proxy más importante que tiene Irán es Hezbolá en Líbano. Irán le pagó durante el último año 1000 millones de dólares, por lo menos, o 2000. Hay distintas fuentes, a Hezbolá , para mantenerlo en pie. O sea, Irán estaba en plena guerra y en plena crisis y le dio esa cantidad de dinero a Hezbolá . Cuando empezó a ser atacada Irán, le pidió a Hezbolá que abra otro frente para justamente distraer a los que lo atacaban, y empezó a disparar misiles contra Israel. Israel responde a Hezbolá y le responde de manera muy fuerte. Y mientras esto ocurre, Israel negocia con el gobierno oficial del Líbano, que no es Hezbalá, algún tipo de acuerdo de cese de fuego o incluso quizás paz.

Ahora veamos lo siguiente. Ahora Hezbolá le pide a Irán: “Vení a defenderme, soy tu aliado”. ¿Y qué hace Irán? ¿Acaso defiende? La respuesta es no. Eso significa que no quiere abrir otro frente nuevamente. No quiere salir a defender a su proxy. Eso nos debería dar una señal de que realmente no quiere volver a la guerra. Porque una pregunta: si ahora Irán disparase misiles contra Israel, ¿acaso Israel no le devolvería? Eso significa que no quieren conflicto bélico armado, por lo menos es lo que nos da la sensación ahora. Puede ser que mañana de noche se arruine todo, pero en principio la sensación no es mala.

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Y, siguiendo su pronóstico respecto de un proceso de moderación, primero menos poder a los clérigos, después menos poder al sector militar más extremista y directamente poder al sector político racional, ¿cómo se imagina el futuro gobierno de Irán?

Cayendo. Es imposible que este régimen pueda seguir en pie. No le veo ninguna posibilidad porque vienen con crisis internas muy problemáticas. Si yo le digo a usted que uno de los ingresos importantes que hay entre los civiles de Irán es la venta de órganos, la venta y el tráfico de órganos, o que hay un abuso del uso de las drogas, y drogas pesadas, no marihuana; o le digo que calientan sus casas con mazut, que es una sustancia muy contaminante que se usa para desecho, más que nada; o que hace seis años que tienen carencia de agua profunda, tal punto que te bajás una aplicación hoy para poder descubrir dónde están los socavones. Entonces tenés una aplicación para saber dónde no caerte en pozos.

Cuando una sociedad tiene estos problemas, no son problemas menores. Y estamos hablando de una sociedad muy culta, muy prooccidental, mucho más laica de lo que nos parece, especialmente en las capitales, que ha sido reprimida y oprimida todo el tiempo a través de su propio régimen. Entonces, yo no veo posibilidad de que sobrevivan, más que nada cuando anuncia a los propios iraníes que toda esta guerra les hizo perder 270.000 millones de dólares. ¿Cómo sobreviven ante esta crisis? Por eso creo que es muy importante, cuando bajan las balas y baja el humo, que los líderes de Irán salgan a la calle y vean qué quedó de su país.