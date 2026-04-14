“Dios no está con los soberbios”: la respuesta del Papa a los ataques de Trump desde Argelia

León XIV recorrió este martes las históricas ruinas de Hipona, en la ciudad argelina de Annaba, en un clima de alta tensión diplomática tras sus recientes cruces con la Casa Blanca. Durante su visita a un centro de ancianos administrado por las Hermanitas de los Pobres, el pontífice lanzó un mensaje con un fuerte destinatario implícito: "El corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios". La frase marcó su postura frente a las descalificaciones de Donald Trump, quien lo había atacado horas antes a través de sus redes sociales.

La disputa se encendió luego de que Trump tildara al Papa de "débil en materia de seguridad" y "pésimo en política exterior" mediante una publicación en Truth Social. El magnate estadounidense criticó la posición dialoguista del Vaticano respecto al programa nuclear de Teherán, asegurando que no desea un líder religioso que avale el armamento iraní. Sin embargo, en un movimiento que sorprendió a la diplomacia internacional, el presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, brindó su respaldo total al Papa, destacando la firmeza de su mensaje de paz por encima de las diferencias de fe.

Los dichos del Papa León XIV se dieron luego de que Trump lo tildara de "débil"

En medio de este revuelo, Trump eliminó de sus perfiles digitales una controvertida imagen que lo representaba como un salvador similar a Cristo, con una luz celestial rodeando su figura. El gesto contrastó con la austeridad que León XIV promovió en Argelia, donde aseguró que Dios habita en los lugares de amor y servicio, lejos de los despliegues de poder. El Papa reiteró que no teme a las presiones de Washington y que continuará defendiendo la "fraternidad" como el único camino para detener el desgarro de las guerras.

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La polémica imagen que subió Trump a sus redes y luego eliminó

A pesar del mal tiempo que afectó la jornada en Annaba, el Sumo Pontífice celebró una misa en la basílica dedicada a San Agustín, ante una comunidad católica que apenas suma 90 bautizados en todo el país. A este pequeño grupo de fieles los invitó a ser "luz y sabor" en su tierra, comparándolos con el incienso: “un elemento pequeño pero precioso que eleva el corazón hacia Dios”. La ceremonia centró su eje en la esperanza, respondiendo a la pregunta de si la historia realmente puede cambiar frente a la opresión del dolor o el pecado.

La conexión de León XIV con este sitio es profunda y personal, ya que fue Prior General de los agustinos y residió en esa misma basílica durante dos meses antes de su llegada al gobierno vaticano. Durante su mensaje, recordó la figura de San Agustín, quien murió en esa ciudad hace siglos, y proclamó que la reconciliación debe imponerse donde hoy impera el conflicto. Para el Papa, “el crucifijo carga con todas las tribulaciones actuales”, permitiendo que la vida "comience de nuevo" a pesar de las debilidades humanas.

Finalmente, el pontífice pidió a los religiosos presentes que no se dejen corromper por el miedo ni debilitar por las modas del tiempo presente. Defendió su intervención política al calificar como "inaceptable" cualquier amenaza de aniquilación de civilizaciones, instando a los ciudadanos a presionar a sus líderes por la paz. Con este acto, León XIV cerró su paso por Argelia para emprender este miércoles la segunda etapa de su gira africana, que lo llevará a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial antes de su regreso a Roma el 23 de este mes.

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La posibilidad de un nuevo comienzo

En el núcleo de su discurso en la Basílica de San Agustín, el Papa planteó la misma pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús: ¿Es posible que nuestra historia cambie realmente? Ante una audiencia agobiada por los problemas internacionales, León XIV respondió con un "sí" rotundo, asegurando que “la afirmación del Señor llena los corazones de esperanza” sin importar cuán oprimidos estén por la violencia o la injusticia. Sostuvo que la dignidad debe ser llevada donde hay miseria, encendiendo una luz en medio de la desesperación global.

La visita a Argelia no fue un compromiso protocolar más, sino un reencuentro con sus propias raíces religiosas como antiguo ministro vaticano a cargo de los obispos. León XIV recordó su etapa de formación en Annaba y adelantó que el cardenal Robert Francis Prevost viajará próximamente a Pavía, Italia, para rendir homenaje a los restos de San Agustín. Esta continuidad histórica reforzó su mensaje de que la Iglesia debe mantenerse firme en sus principios evangélicos, sin ceder a las presiones de los poderes de turno.

El viaje papal continuará este miércoles con el despegue hacia Camerún, marcando el inicio de una travesía por el corazón del continente africano. La agenda de León XIV incluyó paradas estratégicas en Angola y Guinea Ecuatorial, donde se espera que mantenga su tono crítico frente a las desigualdades y el armamentismo. Tras recorrer miles de kilómetros en una de las giras más desafiantes de su pontificado, el Papa finalizará su recorrido en el Vaticano, consolidando un liderazgo que no evitó el choque directo con los grandes centros de poder mundial.

TC / EM